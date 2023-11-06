識詐1.5版警被迫當小編網紅 侯漢廷曝想罵髒話：中央要搞死基層？

新黨立委參選人侯漢廷。本報資料照片

詐騙猖獗、手法推陳出新，為反詐騙，行政院通過「識詐行動綱領1.5版」，落實執行卻引發員警抱怨不斷，議員侯漢廷踢爆，為配合中央識詐1.5，基層警被要求當小編、自導自演自拍片，甚至各分局半年2萬元預算，要求員警找網紅宣導，追蹤數還得破萬。質疑中央打詐走火入魔「沒搞死詐騙集團、先搞死基層同仁」，並透露基層警私下怨「為宣導防詐，已失去自我...」。

北市警察局長張榮興表示，的確基層員警很辛苦，但因詐騙猖獗，防治詐騙案包括預防民眾不要被騙，第二個工作，就是一旦發生詐騙就要去抓到破案。

侯漢廷說，行政院今年5月通過「識詐行動綱領1.5版」，內政部警政署下令為了打擊詐騙，要求各地方政府警察局要加強宣導識詐，不過規定的報表作法，看過都讓人「很想罵髒話」。

侯說，基層員警除被要求當自拍自導自演的網紅加小編，還要定時po圖文、搞擴散，自掏腰包臉書買讚、請網紅拍片，請親友分享、甚至還要自製跨語言跨文化的防詐創意短片，每一個分局都要配合去做。

侯漢廷說，現在基層員警必須變成推銷員一般，包括要求員警運用媒體傳播每個月辦活動、廣播影音受訪至少15分鐘，每個月分局要有14則以上貼文，甚至與民間公司合作辦反詐活動，每場活動至少要25人，沒有達標還要拜託民眾進來幫忙拍照？

最離譜的是，基層員警還被要求製作影片，找名人藝人網紅合作，追蹤人數要破上萬，但今年上半年找網紅合作拍影片的預算僅兩萬元，議員問「這個預算怎麼開得出口？怎會有網紅願意？」質疑防詐NCC、金管會、數發會不自己拍片宣傳，怎麼會讓辛苦的警察同仁去做？這是警察的專業嗎？等同要警察同仁自導自演自拍，每天工作就飽了？

議員還踢爆，還有員警被要求增加報案數，只好拜託民眾報案，甚至也正因被要求拍影片，許多外縣市女警都被叫來拍片，搞得跟「選妃」一樣，質疑警察業務已經夠重了，卻還要配合中央亂搞，警察局長張榮興應該備感無奈，要求警局長能硬起來，向中央反映這套規則的荒謬無理。

張榮興說，他知道同仁都非常辛苦，但也希望這些識騙宣導作為，可以讓民眾的詐騙案件減少，這是最大的目標。希望讓民眾知道詐騙已經進化到什麼手法，當然坦言工作很繁雜，對同仁工作負擔加重很抱歉。