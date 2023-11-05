見醫院核磁造影置物櫃無鎖、無人看管 女子連開2櫃盜走7800元

陳姓女子在醫院核磁造影中心的置物櫃，趁四下無人，先後打開王女、洪女使用的置物櫃，偷取兩人放在皮夾內的現金共7800元及1包香菸。基隆地方法院審理後，認定陳女犯兩次竊盜罪，各處拘役40天，應執行70天，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，陳女去年10月5日下午5點多，在基隆市麥金路基隆長庚醫院的2樓核磁造影中心，看見置物櫃未上鎖，而且無人看管，先開啟王女放置物品的置物櫃，取出王女放在櫃內的物品翻找，偷走王女皮夾內的現金5900元，以及1包香菸。

陳女得手後，發現仍有人來到置物櫃，又打開洪女放置物品的置物櫃，取出後翻找，偷走洪女的現金1900元。王女、洪女發現遭竊報案。警方調閱相關監視器影像畫面，發現陳女涉案。

陳女在警詢和檢察官偵訊時，都只坦承曾在核磁造影中心的置物櫃，有開啟王女、洪女放置物品的置物櫃，也曾拿取及翻找置物櫃內的物品，並曾將香菸放入自身口袋內，但矢口行竊，辯稱只是將皮夾翻開查看，後來有放回去，並沒有拿皮夾內的錢， 那包香菸後來也有放回去。

基隆地方法院審理時，陳女在準備程序時自白犯罪，並與2名被害人達成調解，當庭給付和解金給被害人。

法官依相關事證，認定陳女犯2次竊盜罪，應分論併罰。審酌陳女僅因一時貪念，竊取他人財物，且已有多次竊盜前科，念其坦承犯行，非無悔意，兼衡犯罪動機、手段、對被害人造成損害等情狀，處應執行拘役70日，如易科罰金，以1千元折算1日。