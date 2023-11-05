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台北地下街慣竊落網！他犯逾50案 整台收銀機帶走...這次押了
呂姓男子是慣竊，專門鎖定大台北地下街打烊的店家，竊取收銀機內的鈔票，到後來甚至整台收銀機帶走，屢試不爽累計得手十萬多元，警方獲報調閱監視器畫面，數日跟監，日前在台北車站地下街持拘票逮捕他，經清查，他短短3個月犯案逾50件，考量有反覆實施犯罪之虞，檢方聲請預防性羈押獲准。
警方調查，呂男（33歲）遊手好閒又居無定所，逢深夜、清晨之際，就會前往地下街行竊，挑選用帆布遮蓋的店家下手，呂男會佯裝店員在整理，趁隙東翻西找、破壞收銀機取走鈔票，見多次順利得手，之後變本加厲，直接把整台收銀機帶走、值錢的物品也順手搜刮。
台北車站地下街多間店家受害報警，警方根據店家提供的監視器畫面，確認今年7月至9月，北車連續竊盜案都是呂男所為，循線蒐證，向台北地檢署聲請拘票逮人。
警方數日跟監，上月在台北地下街順利找到呂男逮捕，他見員警持拘票配合偵辦，警詢時供稱金錢都花掉了，被依竊盜罪送辦。警方事後清查，不只北車，整個大台北、桃園在7月至9月共有逾50件地下街竊盜案都是呂男所為，得手現金約10萬元，考量他有反覆實施犯罪之虞，建請檢察官聲請預防性羈押，法院裁准。
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