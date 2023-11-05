恐怖情人！大貨車司機割傷女友還勒頸 嗆「同歸於盡」

屏東縣潘姓男子開大貨車維生，與陳姓女友同居在內埔鄉，2人於今年4月凌晨5點左右發生爭執，潘男盛怒下徒手痛毆對方，再拿西瓜刀割傷陳女的臉，還用繩子勒住她的脖子，過程中恐嚇她說「要讓你先死，再自殺，同歸於盡」，後續見女友臉頰血流不止，將她載去醫院治療，經院方報案遭逮，屏東地方法院一審依傷害罪，判潘男1年徒刑，可上訴。

起訴書指出，潘男於今年4月21日凌晨5點左右與陳姓女友發生糾紛，他在住處3樓房間內出手毆打對方，並持西瓜刀割傷對方臉部，再以繩子勒住她的脖子，向陳女恫稱「要讓你先死，再自殺，同歸於盡」等話，暴行造成陳女頭、臉部下巴多處瘀挫傷、左臉頰約3公分撕裂傷、軀幹四肢多處瘀挫傷。

潘男見陳女左臉頰撕裂傷血流不止，於同日上午10時27分左右載她到醫院治療，經院方協助通知警方到場協處，他被當場搜出作案西瓜刀遭逮。

合議庭審酌，潘男犯後坦承犯行，但他的行為造成陳女因恐懼無法與其同庭，需由社工代為，顯見施暴行為對陳女心理產生極大負面影響，考量潘男有和解意願，兼衡他的犯罪動機、手段、目的、陳女傷勢程度，及潘男經濟狀況與家庭生活等一切狀況，依傷害罪，判潘1年徒刑，可上訴。