快訊

新竹風飛砂幫大老助郭董遭收押 掛名董事真正幫主另有其人

單靠台積電能生存？非官方兵推點出台灣這幾項死穴

好想開冷氣！秋老虎發威白天熱爆 台電曝2妙招：室內秒降溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐怖情人！大貨車司機割傷女友還勒頸 嗆「同歸於盡」

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣潘姓男子開大貨車維生，與陳姓女友同居在內埔鄉，2人於今年4月凌晨5點左右發生爭執，潘男盛怒下徒手痛毆對方，再拿西瓜刀割傷陳女的臉，還用繩子勒住她的脖子，過程中恐嚇她說「要讓你先死，再自殺，同歸於盡」，後續見女友臉頰血流不止，將她載去醫院治療，經院方報案遭逮，屏東地方法院一審依傷害罪，判潘男1年徒刑，可上訴。

起訴書指出，潘男於今年4月21日凌晨5點左右與陳姓女友發生糾紛，他在住處3樓房間內出手毆打對方，並持西瓜刀割傷對方臉部，再以繩子勒住她的脖子，向陳女恫稱「要讓你先死，再自殺，同歸於盡」等話，暴行造成陳女頭、臉部下巴多處瘀挫傷、左臉頰約3公分撕裂傷、軀幹四肢多處瘀挫傷。

潘男見陳女左臉頰撕裂傷血流不止，於同日上午10時27分左右載她到醫院治療，經院方協助通知警方到場協處，他被當場搜出作案西瓜刀遭逮。

合議庭審酌，潘男犯後坦承犯行，但他的行為造成陳女因恐懼無法與其同庭，需由社工代為，顯見施暴行為對陳女心理產生極大負面影響，考量潘男有和解意願，兼衡他的犯罪動機、手段、目的、陳女傷勢程度，及潘男經濟狀況與家庭生活等一切狀況，依傷害罪，判潘1年徒刑，可上訴。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

屏東縣潘姓男子與陳姓女友同居在內埔鄉，2人於今年4月凌晨5點左右發生爭執，潘男盛怒下持刀傷害對方，還拿繩子勒住她的脖子。屏東地方法院一審依傷害罪，判潘男1年徒刑，可上訴。示意圖。圖／本報資料照片
屏東縣潘姓男子與陳姓女友同居在內埔鄉，2人於今年4月凌晨5點左右發生爭執，潘男盛怒下持刀傷害對方，還拿繩子勒住她的脖子。屏東地方法院一審依傷害罪，判潘男1年徒刑，可上訴。示意圖。圖／本報資料照片

女友 西瓜 屏東縣

延伸閱讀

男備82萬聘金被嫌不夠怒分手 乾脆辭職當旅費走遍40個城市

台中超商妹店內遭呼巴掌...竟是恐怖前男友質問新戀情

桃園15歲小女友蹺家投靠 他管不住「小弟弟」慘了

女友剪及腰長髮沒報備 長髮控男友崩潰喊「沒女人味」

相關新聞

恐怖情人！大貨車司機割傷女友還勒頸 嗆「同歸於盡」

屏東縣潘姓男子開大貨車維生，與陳姓女友同居在內埔鄉，2人於今年4月凌晨5點左右發生爭執，潘男盛怒下徒手痛毆對方，再拿西瓜...

一石二鳥！桃園男騎重機太吵遭取締 一查上周剛被通緝

桃園警方昨晚在龜山區陸光路取締改裝車，攔查一輛路過的中大型重機，結果意外查獲該名林姓駕駛是偽造文書通緝犯，當場依規定逮捕...

氣同事業績不佳...台中店長罵「把你打死」被告卻獲無罪

台中市李姓男子是一家公司的門市店長，店內有三名員工，李被指控在去年9月間，率三名女員工前往參與門市推銷活動時，在車內辱罵...

影／東勢警與環監單位取締噪音改裝車 一天攔查罰款破2萬

台中市新社區台21線是通往谷關的重要道路，常有機車騎士相約騎乘，台中市東勢警分局昨天和環保與監理單位取締違規改裝排氣管及...

性侵外拍女模 害她輕生重判12年

劉姓男子前年找一名女模到汽車旅館外拍，卻半強迫要求脫衣拍攝内衣照，再脫其胸罩性侵得逞，導致女模深感羞忿，多次萌生尋短念頭...

吸毒降低辨識能力 刺死鄰居減刑

台中蔡姓男子因吸毒有幻聽、妄想症，去年認為王姓鄰居看不起他，買一把料理刀後，趁王男停機車未注意之際，從背後刺殺王男致死；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。