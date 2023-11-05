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一石二鳥！桃園男騎重機太吵遭取締 一查上周剛被通緝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園警方昨晚在龜山區陸光路取締改裝車，攔查一輛路過的中大型重機，結果意外查獲該名林姓駕駛是偽造文書通緝犯，當場依規定逮捕並帶回派出所偵辦，而其重機經噪音檢測分貝數也超標被開罰，可謂一石二鳥。

龜山警分局員警昨晚8點多執行噪音改裝車輛取締，在陸光路攔查一輛行徑中的噪音大型重機，意外查獲22歲林姓駕駛為上個月桃園地院發布的偽造文書通緝犯，現場依規定逮捕並帶返派出所偵辦，且其重機經環保局噪音車監測站檢測，也因排氣管分貝數超標被開罰，讓林男相當無奈，大嘆「賠了夫人又折兵」。

桃園市警局交通警察大隊統計，112年靜桃計畫期間，截至10月共配合環保局辦理環警監聯合稽查112場次，環保局當場裁罰915件汽機車，桃警蒐證通報噪音車輛案件共9091件，另環警經發局聯合溯源場次已辦理36場，加強對208家改裝業者的宣導。

桃警將繼續與環保局配合推動靜桃科技執法計畫，預計在年底前擴充至40組「改裝排氣管AI辨識偵測設備」和「聲音照相科技執法設備」，以實現1區配置3組執法設備的目標，強化科技稽查取締汽機車噪音。

桃園警方昨晚在龜山區陸光路取締改裝車，意外查獲一名林姓駕駛是偽造文書通緝犯。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方昨晚在龜山區陸光路取締改裝車，意外查獲一名林姓駕駛是偽造文書通緝犯。記者周嘉茹／翻攝
林姓通緝犯除了被逮捕，其重機也因排氣管分貝數超標被開罰。記者周嘉茹／翻攝
林姓通緝犯除了被逮捕，其重機也因排氣管分貝數超標被開罰。記者周嘉茹／翻攝

噪音 重機 桃園

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