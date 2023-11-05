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氣同事業績不佳...台中店長罵「把你打死」被告卻獲無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子是一家公司的門市店長，店內有三名員工，李被指控在去年9月間，率三名女員工前往參與門市推銷活動時，在車內辱罵其中一名劉姓女員工，恐嚇「把你打死」等語，劉女認為李的言語已涉及恐嚇，錄音後提告，一、二審都認定，根據勘驗錄音，李男雖然講話粗鄙，但是為要求業績，且是對車內三人所述，無法認定有恐嚇犯行，判無罪。

判決指出，李姓男子是一家公司的門市店長，去年9月21日率店內劉姓女子等3名門市人員，前往會場參與推銷活動，李會在車內與三名店員檢討前一場活動的狀況，李男在前往第三場活動時，在車內對著劉女說，「這場在做什麼，你們最好知道喔，還站在那邊就知道死我跟你講，把你打死」，劉女錄音後，提出恐嚇告訴。

台中地院審理時，勘驗錄音，也傳喚當時車內的其他員工，認為當時李男會說出「把你打死」的相關言論，主要是在針對前一場促銷活動的缺失，對車內三名店員訓斥，指陳前一場活動時，三人有被動站在旁邊、業績不佳等缺失，雖然當時講話語氣輕蔑、多有謾罵、粗鄙之語，但顯然不是僅針對劉女一人。

法官也說，當時車內還有其他員工，也不認為劉男說出「把你打死」的相關言論時，有讓人心生畏懼，不能單以劉女的主觀感受，即認定李男涉及恐嚇犯行，判無罪。

全案由檢察官上訴台中高分院，抗辯案發時李男是假使者，車內還有劉女等3名女員工，李一邊開車、一邊對員工謾罵，不只讓車內女員工擔心駕駛安危，還說「把你打死」等言論，豈非令人心生畏懼？李男涉對車內三人恐嚇，屬於一行為觸犯數罪名的想像競合犯，請求法院撤銷無罪判決，另為適當判決。

台中高分院認為，經勘驗錄音後，李男雖有說話大聲、謾罵，且無禮又粗魯，但依社會一般觀念，查核該錄音檔的全部內容，客觀上仍難認李男當時有恐嚇的犯意，維持無罪判決，全案確定。

台中市李姓男子在去年9月間涉在車內恐嚇女員工，台中高分院判他無罪確定。圖／本報資料照
台中市李姓男子在去年9月間涉在車內恐嚇女員工，台中高分院判他無罪確定。圖／本報資料照

恐嚇 業績 提告

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