影／東勢警與環監單位取締噪音改裝車 一天攔查罰款破2萬

台中市新社區台21線是通往谷關的重要道路，常有機車騎士相約騎乘，台中市東勢警分局昨天和環保與監理單位取締違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件，共攔查疑似改裝車輛15輛噪音檢測，車輛噪音未符合管制標準6件，由環保局依噪音管制法告發，罰鍰金額共2萬1000元。

另排氣檢驗也有2輛機車不符標準，依空氣污染防制法規定裁罰共3000元，同時攔查舉發擅自減少原規格設備交通違規2件。

東勢警分局表示，將持續加強取締超速及噪音車，今年10月已取締超速違規522件，含超速40公里以上13件，依道路交通管理處罰條例相關規定，將處1200元以上2400元以下罰鍰；如超過規定最高時速40公里，最重可處3萬6000元罰鍰，另通報88件改裝噪音車輛上傳至噪音檢舉網，若經環保局通知檢測不合格，將依噪音管制法第26條告發，最重可處3600元罰鍰。

警方也針對經常於轄內行駛噪音車，清查住居本轄者，據以鎖定目標共28輛車，結合轄區派出所員警於警勤區訪查，對車主及駕駛進行「防制噪音車約制、告誡」，使轄內民眾反映噪音車擾民情況獲得大幅改善，執行效果良好。