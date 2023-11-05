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吸毒降低辨識能力 刺死鄰居減刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中蔡姓男子因吸毒有幻聽、妄想症，去年認為王姓鄰居看不起他，買一把料理刀後，趁王男停機車未注意之際，從背後刺殺王男致死；法院審理認定，蔡男行凶時主觀上有殺人犯意，但審酌吸毒導致精神狀況不佳，依法減刑，一審判刑十四年，上訴二審改判十二年。

判決指出，蔡男（五十一歲）廿多歲時即吸食海洛因、安非他命引發精神疾病，去年與王男（五十二歲）因生活瑣事起口角，萌生殺人念頭，購買刀在門口等王男返家。王男停機車時，蔡男拿刀猛力刺入王男後背，深入背部十一公分，刺破王男左肺，造成氣血胸，蔡男向警方自首，王男送醫不治，檢方將王男起訴。

台中地院認為，根據療養院鑑定報告，蔡男年輕即開始吸毒，有幻聽、妄想等症狀，曾赴精神科就診，入獄期間仍持續治療，案發時蔡男精神障礙造成辨識違法能力降低，符合減刑條件。

判決指出，蔡男犯後自首符合減刑條件，合議庭認定蔡男主觀上有殺人犯意，依殺人罪判刑十四年，令入醫療處所監護三年。全案上訴台中高分院後，法院認為蔡男犯後態度已有改變，量刑部分應為其有利認定，改判十二年，可上訴。

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