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彰化139線抓壓車被轟沒依據 彰化警察局晚間急喊暫緩

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化139縣道事故頻傳，日前建置2處科技執法點，並將於本月15日起利用科技執法進行取締，要取締壓車危險駕駛，不過警方初步打算以機車後車輪與地面夾角低於60度，作為系統存檔依據，引起網友不滿，質疑沒有法源依據；彰化縣警局今晚緊急宣布暫緩執行。

彰化縣警局指出，原擬針對139縣道彎道壓車危險駕駛行為，實施科技執法取締，並於近期宣導周知後開始實施，相關取締方式，引發社會大眾正反兩面熱烈討論，共同正視139縣道交通安全。

彰縣警局說，將廣納各方意見，針對法律規範、系統穩定、儀器精準、違行態樣及社會觀感等方面，進一步審慎全面評估，研擬更縝密執行方式，以消除民眾疑慮，會持續宣導安全駕駛觀念，並暫緩後續科技執法。

彰化139縣道事故頻傳，日前建置2處科技執法點，並將於本月15日起利用科技執法進行取締，要取締壓車危險駕駛。圖／警方提供
彰化139縣道事故頻傳，日前建置2處科技執法點，並將於本月15日起利用科技執法進行取締，要取締壓車危險駕駛。圖／警方提供

科技執法

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