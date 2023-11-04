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法部強化全球打詐網絡 追拉法葉佣金瑞士司法局來台參加犯罪研討會

聯合報／ 記者張宏業王長鼎／新北即時報導

近年來隨著網際網路的蓬勃發展，國內外結合電信、金融服務的跨境詐騙案件一再發生，法務部日前邀請美國、加拿大及波蘭等司法部、瑞士聯邦司法局、泰國總檢察署及美國國土安全部國土安全調查署駐台聯絡官，來台召開2023年打擊跨境詐欺犯罪國際研討會，強化全球打詐網絡。

調查局指出，此次邀集與會外賓均與我國在司法互助事務方面有長期合作關係，尤其瑞士聯邦司法局合作科長Pascal Gossin，在其長達20年協助下，今年終於成功取回拉法葉案汪傳浦家族在海外不法所得約43億元。

研討會由法務部國際及兩岸法律司主辦、最高檢察署、台灣高檢署協辦，以國際合作提昇打擊跨境詐欺為主題，舉辦為期兩天的跨境詐欺犯罪國際研討會，讓國外司法人員與國內專精打詐的檢、警、調與法官進行專業交流。

法務部長蔡清祥表示，詐騙型態與技術不斷進化，更逐漸成為集團化、組織化、跨國化的跨境犯罪，為徹底且有效打擊不法，強化台灣與國際執法機關的司法合作，尤其要針對網路詐欺犯罪嚴加查緝，使其無所遁形。

會中針對跨境聯合執法、打擊跨境電信詐欺機制與經驗分享、查緝不法所得的機制與實踐、情資交換與司法互助等議題，有深度之討論與交流，對於強化我國執法人員就跨國合作運作模式與偵辦技巧有助益。

法務部長蔡清祥邀請美、加、泰、瑞士等國來台召開打擊跨境詐欺犯罪國際研討會，強化全球打詐網絡。圖／法務部提供
法務部長蔡清祥邀請美、加、泰、瑞士等國來台召開打擊跨境詐欺犯罪國際研討會，強化全球打詐網絡。圖／法務部提供
法務部長蔡清祥邀請美、加、泰、瑞士等國來台召開打擊跨境詐欺犯罪國際研討會，強化全球打詐網絡。圖／法務部提供
法務部長蔡清祥邀請美、加、泰、瑞士等國來台召開打擊跨境詐欺犯罪國際研討會，強化全球打詐網絡。圖／法務部提供
法務部長蔡清祥邀請美、加、泰、瑞士等國來台召開打擊跨境詐欺犯罪國際研討會，強化全球打詐網絡。圖／法務部提供
法務部長蔡清祥邀請美、加、泰、瑞士等國來台召開打擊跨境詐欺犯罪國際研討會，強化全球打詐網絡。圖／法務部提供

司法 法務部

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