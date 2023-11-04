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經營蔘藥行自製壯陽偽藥 嘉縣老翁獲緩起訴

中央社／ 嘉義市4日電

嘉義縣近7旬林姓老翁經營蔘藥行，去年依據祖傳配方製造壯陽等藥粉，因未經核可為偽藥，經嘉義縣調查站查獲移送，嘉檢偵結，考量老翁領有中度身障手冊，認以緩起訴為適當。

嘉義地檢署的緩起訴處分書指出，69歲林姓老翁在朴子市經營蔘藥行，去年遭檢舉未經衛生福利部核准，以購買的中藥材自行研磨，或委由不詳藥材加工廠研磨成藥粉或製成藥丸，且依據祖傳配方，自行將藥粉及藥九混合分裝為壯陽藥粉等藥品販賣。

調查局嘉義縣調查站去年3月16日前往搜索蔘藥行，查獲壯陽藥粉5瓶、婦科月經少用藥粉1包、肝丸1罐（1500顆）等偽藥，嘉義縣調查站依違反藥事法移送嘉義地檢署偵辦。

林姓老翁於調查官詢問、檢方訊問時，均坦承不諱；檢方偵結，考量老翁無前科，且罹有思覺失調症，並領有中度身心障礙證明等情事，因一時失慮而違法，犯後也自白犯行，深表悔意，相信無再犯之虞，認以緩起訴為適當。

檢方表示，緩起訴期間為1年，林姓老翁應於緩起訴處分確定日起6個月內，向公庫支付新台幣5萬元。

嘉義 祖傳

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