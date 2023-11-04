彰化139線抓壓車被轟「法源在哪？」學者：民眾信服執法才有用

彰化139縣道事故頻傳，日前建置2處科技執法點，並將於本月15日起利用科技執法進行取締，要取締壓車危險駕駛，不過警方初步打算以機車後車輪與地面夾角低於60度，作為系統存檔依據，引起網友不滿，質疑沒有法源依據；對此學者認為，交通安全改善要用路人認同且配合，最重要是執法前讓民眾信服才有正面意義。

彰化縣警局交通隊指出，這套系統主要是用來判讀危險駕車的行為，針對經過彎道的機車來做判讀，如果機車後車輪與地面夾角低於60度，系統會照相存檔，警方強調，回傳到後端後經整合會由人工逐一進行分析判讀，若騎士過彎有蹺腳、抬腳及身體異常傾斜等危險駕駛的行為，會依「道路交通管理處罰條例」第43條危險駕駛開罰。

不過，許多網友不認同這樣的規範，紛紛到彰化縣警察局臉書砲轟，認為彰化「獨步全世界」、網友也上傳警用大型重機車身傾斜過彎照片，問「這樣壓車過彎要不要也開罰？」

連時代力量也在臉書發文認為，國內交通、警政單位過度迷信科技執法，機車過彎必然因向心力傾斜，如此針對的選擇性執法，豈不是要民眾加裝陀螺儀？