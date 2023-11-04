沒醫師執照卻幫雷射洗眉 麻醉膏還是大陸網購 紋繡老師糟了

36歲許姓女子嫁來台灣，在桃園市桃園、龍潭二區開設紋繡國際美學，被檢舉未取得醫師執照，卻替民眾執行屬醫療業務的雷射洗眉或洗眼線，桃園市政府衛生局去年分別前往桃園及龍潭二處營業場所稽查，發現許女經營的紋繡店內不僅有深層色素溶解機和雷射儀器，現場查扣麻醉藥膏、紋繡注射器及針頭等物品，桃園地檢署檢察官依違反醫師法將她起訴。

起訴內容指出，許女應注意麻舒痛乳膏含有Lidopin成分，是藥事法規範的藥品，應先向中央衛生主管機關查驗登記，核准發給藥品許可證才能販售，如未經核准擅自販賣，就是藥事法所稱的禁藥，許女前年10月間以線上購物方式，向大陸地區的線上商家，以每條人民幣400元價格購入38條麻醉藥膏，同年間在桃市桃園區的紋繡店內，以每條100至150元不等價格，賣給林姓顧客。

檢方認為，許女明知未取得合法醫生資格，自2018年8月20日起至去年9月21日遭查獲為止，分別在桃園、龍潭區的紋繡店內，非法使用麻醉藥膏為不特定客人霧眉、霧唇，以及利用無創深層色素溶解機、雷射儀器進行雷射除紋眉療程等醫療行為，經內政部移民署北區事務大隊機動隊會同桃園市衛生局前往執行搜索稽查，查扣鹽酸腎上腺素注射液、無菌注射器及針頭百餘隻、器具抗菌液、眼膜、無創深層色素溶解機及雷射儀器各1台。