台中人夫約砲發「老司機」心得…教師妻氣炸求償百萬

台中市李姓男子結婚多年，育有兩子，不過去年間，李妻發現丈夫有與其他女子出遊、約砲，甚至在網路發布「老司機」的心得文，因此蒐集相關行車記錄器影像、LINE截圖，以及丈夫攻讀博士班時，所簽下的「可讓妻子任意檢視手機」的契約，求償100萬元，台中地院審理後認定，李的確有與女子傳訊露骨訊息、出入汽車旅館，判李需賠妻子40萬元。

判決指出，李姓男子結婚多年，育有一子一女，妻子從事教師工作，不過李妻在去年間發現，丈夫從去年底開始，與一名陌生女子傳送約砲訊息及私密相片，多次一同出遊，甚至還有在網路論壇上，分享與該名女子的「老司機」約會心得。

李妻發現後氣炸，向台中地院提出侵害配偶權訴訟，提供丈夫與女子齊赴汽車旅館的行車記錄器影像、LINE對話紀錄截圖、以及丈夫前往中國大陸攻讀博士班時，所簽下的結婚書約，書約內規定「妻子可任意檢視其手機」等證據，向丈夫求償100萬元。

李男則辯稱，求償金額過高，且僅與女子發生過一次性關係，其餘時間都僅維持一般網友關係，另外妻子提供的結婚書約，應僅限於在大陸攻讀博士班期間，妻子取得的截圖不合法，他在網路論壇分享心得都是幫忙寫推文而已，沒有與複數的女子發生性關係。

台中地院審酌，李妻的證據無法證明李與其他女子有發生性關係，不過李與其他女子共赴汽車旅館，傳訊「好美」、「好想舔」等內容，已顯示李與該名女子交往程度非淺，有男女間之不正常往來，另外李簽下的結婚書約，應是為維繫兩造的婚姻關係，不僅止於李在大陸攻讀博士期間，因此對李有拘束力，認為李妻截圖丈夫的對話內容，有證據能力。