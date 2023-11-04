台南砂石車擦撞機車八旬女騎士不治 司機30萬和解獲緩刑

林姓男子今年2月1日9時許駕駛砂石車，沿台南市北區公園南路由西向東行駛，經該路與北門路2段口左轉時，87歲甘姓女騎士同向在前行駛，兩車擦撞，甘婦人車倒地遭砂石車輾壓重創，經送醫仍不治，林男與死者家屬30萬和解，法官認林男犯過失致人於死罪處6月，緩刑3年。

經台南市車輛行車事故鑑定會鑑定，林男駕駛砂石車，未保持安全距離過失，是本件事故中為肇事次因，甘婦駕駛機車，左偏行駛未注意左側來車，為肇事主因。

台南地院認為，林男駕駛砂石車，本應小心謹慎以維護自身及他人生命身體安全，竟疏未注意保持安全距離並注意車前狀況，隨時採取必要的安全措施，因而與甘婦騎乘機車發生碰撞，致甘婦倒地受傷並因而死亡，使家屬承受心理上極大苦痛。

台南地院表示，林男犯後坦承犯行，態度尚可，以及考量雙方過失情節與責任比例，林男與死者家屬以30萬元調解成立，與家屬達成和解，並取得他們的原諒，同意給予緩刑機會。但因林男無力1次給付全部賠償金額，僅達成分期賠償協議。