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台南砂石車擦撞機車八旬女騎士不治 司機30萬和解獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓男子今年2月1日9時許駕駛砂石車，沿台南市北區公園南路由西向東行駛，經該路與北門路2段口左轉時，87歲甘姓女騎士同向在前行駛，兩車擦撞，甘婦人車倒地遭砂石車輾壓重創，經送醫仍不治，林男與死者家屬30萬和解，法官認林男犯過失致人於死罪處6月，緩刑3年。

經台南市車輛行車事故鑑定會鑑定，林男駕駛砂石車，未保持安全距離過失，是本件事故中為肇事次因，甘婦駕駛機車，左偏行駛未注意左側來車，為肇事主因。

台南地院認為，林男駕駛砂石車，本應小心謹慎以維護自身及他人生命身體安全，竟疏未注意保持安全距離並注意車前狀況，隨時採取必要的安全措施，因而與甘婦騎乘機車發生碰撞，致甘婦倒地受傷並因而死亡，使家屬承受心理上極大苦痛。

台南地院表示，林男犯後坦承犯行，態度尚可，以及考量雙方過失情節與責任比例，林男與死者家屬以30萬元調解成立，與家屬達成和解，並取得他們的原諒，同意給予緩刑機會。但因林男無力1次給付全部賠償金額，僅達成分期賠償協議。

台南地院指出，林男過去素行皆良好，這次過失致被害人於死犯行，一時失慮，致罹刑章，犯後已能悔改知錯，坦認犯行，也與死者家屬達成和解。法官認他犯過失致人於死罪處6月，緩刑3年。

台南北區北門路二段2月間發生一起死亡車禍，林男所駕砂石車與甘婦騎乘機車擦撞，甘婦人車倒地遭砂石車輾壓重創，送醫不治。圖／本報資料照
台南北區北門路二段2月間發生一起死亡車禍，林男所駕砂石車與甘婦騎乘機車擦撞，甘婦人車倒地遭砂石車輾壓重創，送醫不治。圖／本報資料照
台南地院表示，林男犯後坦承犯行，態度尚可，以及考量雙方過失情節與責任比例，林男與死者家屬調解成立，並取得他們原諒，同意給予緩刑機會。圖／本報資料照
台南地院表示，林男犯後坦承犯行，態度尚可，以及考量雙方過失情節與責任比例，林男與死者家屬調解成立，並取得他們原諒，同意給予緩刑機會。圖／本報資料照

台南 砂石 車禍

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