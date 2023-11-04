影／大哥酒後訓手下 夜店安管勸阻反被傷 雄警噴辣椒水逮回滋事人

高雄市新興區某夜店樓下，今天凌晨發生酒客滋事，1名帶頭大哥訓斥小弟，騎樓下2名泊車安管人員去勸阻，卻遭這群人推到受傷。警方據報到場，滋事大哥等人已先離去，這群人只剩2人落單，但2人不願配合警方，遭員警噴辣椒水，辣得一把鼻涕一把眼淚。

據了解，這名帶頭大哥帶小弟共8、9人，今天凌晨2時50分，在高雄市新興區復興二路某夜店消費後搭電梯下樓，因不明原因，這名帶頭大哥疑訓斥小弟，踹倒其中1名手下，大聲叫罵。

大樓騎樓下的2名泊車安管人員林姓（26歲）、盧姓（41歲）2男子基於維持秩序，上前勸阻，要帶頭大哥不要大聲喧囂，遭這群人推倒受傷。

警方據報，動員趕赴事發地，帶頭大哥已和多名小弟離去，僅剩吳姓（38歲）、葉姓（32歲）2男子脫隊落單。員警得悉2人是這伙人成員，馬上要帶他們了解事發原因，但2人拒絕配合，硬要搭車離去，員警立即對其中盧姓男子噴辣椒水，阻止他們離開，盧痛得一把鼻涕一把眼淚，被帶回新興警分局五福二路派出所協助調查，追查滋事男子。