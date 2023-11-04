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誆治癌卻害死 密醫吸金判7年

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南檢警查扣來路不明成分的細胞製劑、偽造衛福部醫療書證及被害人診療資料等。記者邵心杰／翻攝
台南檢警查扣來路不明成分的細胞製劑、偽造衛福部醫療書證及被害人診療資料等。記者邵心杰／翻攝

葉姓婦人罹肺腺癌，二年前遭注射不明針劑後不治，檢警追出某生技公司以未經許可的幹細胞療法，由楊姓密醫等七人為葉婦等七名病友治療，二年詐財達二千五百八十四萬元，楊認罪，其他六名共犯則否認，台南地方法院依詐欺取財、竊盜罪，分判楊等七人七年至一年六月不等徒刑，犯罪所得二千五百八十四萬元沒收。

楊曾到波蘭攻讀醫學大學學士後醫學系，未經國考不具醫師資格，成立生技公司擔任董事，聘請曾任台北榮民總醫院新竹分院陳姓、徐姓女護理師擔任員工，並找來陳姓男子掛名負責人兼司機。高姓、黃姓兩女自稱是台灣免疫細胞應用協會總監、顧問，鄭姓男子則自稱是日本實驗室窗口。

楊等人自二○一九年六月起至二○二一年六月七日，攀搭罹患肺腺癌等疾病的葉婦等七人，自稱擁有Nature Killer Cell（ＮＫ療法）等五種治療技術。楊等人謊稱在日本跟隨幹細胞權威醫學博士傳授ＮＫ療程經歷，療法可以使腫瘤變小至消失，同時自網路上下載並套印「衛生福利部印」字樣同意書，增加可信度。

但楊等人根本未曾赴日，回輸或注射在病患身上的針劑都是透過鄭姓男子與大陸方面聯繫、採購，或是來自台灣某醫學生技公司。

檢警發現楊向葉婦家屬每次收取治療費高達一百七十八萬元，且一次收取三期。據調查，二年向七名病友詐財達二千五百八十四萬多元。

檢警也發現陳女、徐女於二○二○年二月至六月間，在服務的北榮新竹分院內，竊取塑膠空針頭及酒精棉片，供給楊治療病人的注射針劑。

南院審理時，楊全部認罪，陳女、徐女僅認竊盜，否認詐欺取財。高女等四人也否認犯行。

南院認定楊犯詐欺取財、竊盜罪，判他七年徒刑，沒收二千零一萬餘元，其餘六名共犯也分別判刑。

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