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郭台銘生意夥伴連署涉賄 30萬交保

聯合報／ 記者李隆揆古和純曾健祐蔣永佑程遠述／連線報導

鴻海創辦人郭台銘力拚連署參選總統，爭議卻不斷。 聯合報系資料照／記者邱瑞杰攝影
鴻海創辦人郭台銘力拚連署參選總統，爭議卻不斷。 聯合報系資料照／記者邱瑞杰攝影
鴻海創辦人郭台銘參選總統連署書破百萬份，爭議卻不斷。士林地檢署前天發動第三波搜索約談五人，訊後聲押一人獲准，另二人卅萬元交保，其中包括台北市前里長蘇府庭、郭台銘投資的富佳生技董事長廖本揚。民進黨李姓全國黨員代表大會代表涉嫌替郭買連署書，高雄地檢署聲押也獲准。

鴻海創辦人郭台銘昨送交逾一○三萬份總統選舉連署書，對於廖本揚因連署涉賄遭調查、交保，郭辦發言人黃士修表示，有拜託廖本揚管理一些物資、發放文宣，但絕無設定績效，郭辦連署官方站點都嚴格守法，且廖本揚、郭台銘官方站點都是因為文宣物資等被調查，不是個資買賣等案件，他看來就是政治操作。

士檢表示，北市張姓前里長透過地方人脈，以逾廿萬元報酬達成一千份連署書，交付空白連署書給熟識親友，稱完成一張連署書可得兩百五十元，涉嫌連署行賄罪，檢方前天指揮警、調搜索。士檢不否認會有進一步行動。

雄檢上周五查賄帶回十九人，其中七名被告包含民進黨高雄黨部執委曾睿涵。據了解，曾女身兼高雄小英志工協會總團長及高市府顧問職位，因涉以五百元買連署書，檢方訊問後命卅萬元交保，翌日遭解除市府顧問，黨員身分也不保。

前天民進黨李姓全國黨代表因涉嫌以四百元買連署書，雄檢指揮警、調搜索。李因罪嫌重大，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

郭台銘連署書也傳出遭詐騙集團利用。台中檢警查獲徐姓男子利用違法搜集到的民眾個資，涉嫌以每份六十元至一百元不等，賣給上游的林姓男子，中檢十一月一日搜索根據雙方手機、電腦紀錄等，聲押徐、林獲准。

另傳出郭台銘之子郭守正有遭檢調約談，黃士修表示，包括自己、郭辦同事甚至郭台銘都有被媒體點名被約談，但目前都沒有，都是傳言。

連署書 郭台銘

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