國民法官程序審桶屍案 審判長臨時裁定不公開…下令旁聽20人全清場

台中神岡區去年底傳出陳姓男子遭殺害製成桶屍，檢方依殺人等罪起訴陳的蔡姓前女友，是台中地院第3件採國民法官審理案件。中院今開庭勘驗搜索過程，檢方以恐揭露證據為由主張不公開，蔡女稱有她隱私拒絕有人旁聽，開庭不到10分鐘，審判長即裁定不公開，台下近20名旁聽人全數清場。

台中地院今下午2點半就神岡桶屍案開第2次準備程序庭，審判長劉麗瑛開庭諭知，今天著重勘驗當時檢警搜索蔡女住處過程的6個錄影檔案，並當庭播放警方持搜索票到蔡女家請她開門、進入房間查看等過程。

不過勘驗不到5分鐘，公訴檢察官張凱傑向審判長反應，表示相關勘驗過程有涉及證據揭露，請求依國民法官法第50條第1項第3款，為期程序順利進行，經聽取當事人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定不予公開。

劉麗瑛經詢問蔡女、辯方意見，並告知除了當事人，台下旁聽還包括台中地檢署檢察事務官、台中高分院公設辯護人，該庭法警也向審判長反應還有記者；劉並告知，因目前仍在準備程序，後續抽選國民法官有可能抽到台下旁聽人或其親屬，相關勘驗內容也不適合在媒體上揭露。

蔡女也當庭表示，她不想要有人旁聽，因為有她的隱私，主張非公開勘驗，還說就算公開勘驗、有人旁聽「這樣對她也沒好處」。

開庭不到10分鐘，審判長隨即裁定今天準備程序勘驗過程不公開，諭知清場，台下包括司法官人員、當事人家屬及媒體全數離席，法庭大門也緊閉改掛上不公開審理告示牌。

全案起因於，警方去年10月26日在神岡區1處鐵皮工廠發現桶屍，且陳姓死者4年前就下落不明，檢警鎖定陳失蹤前仍和在酒店上班的蔡女（34歲）一同外出入住汽車旅館，隨後就人間蒸發，清查發現蔡曾購買塑膠桶、攪拌器，認為蔡嫌疑重大。