中正犯防學術研討 蔡碧仲：司法人員要有自我同理素養
中正大學犯罪防治學系今起兩天舉辦「2023年犯罪問題與對策學術研討會」，並與德國杜賓根大學犯罪研究所及日本東北大學文學院簽訂學術合作MOU；法務部政務次長蔡碧仲表示，司法人員要有自我同理素養，肯定中正犯防長期關注國內犯罪問題，結合學術和實務精闢研究，使政府在穩定形勢政策，從事偵查犯罪研究相關法規都受益良多。
法務部政務次長蔡碧仲、中正教育學院長鄭瑞隆、中正犯罪防治學系特聘教授楊士隆、台灣佛學心理輔導學會理事長釋了空無雲、中正犯罪防治學系主任馬躍中、德國杜賓根大學犯罪研究所教授兼所長Prof. Dr. Kinzig及日本東北大學副教授荒井崇史等國內外學者出席研討會開幕式，並討論相關犯罪現況及防治議題。
蔡碧仲表示，司法人員心態要對，要能夠有自我同理的素養，有很多司法人員不懂的同理自己、不懂得照顧自己，那要怎麼去同理被告，怎同理當事人，所以司法改革最重要的要有自我同理素養，才有辦法就每一個案，如何讓被害人得到救贖，讓被告得到真正的矯正。
「連做錯了都不知道！」台灣佛學心理輔導學會理事長釋了空無雲說，部分受刑人不是很可惡，是很可憐…連自己做錯了都不曉得；中正教育學院長鄭瑞隆有感說，對於很多受刑人來講，是無法聽懂大道理，要用非常簡單例子來向受刑人說明及說服，也許就可打動其心往前走。
鄭瑞隆表示，研討會至今28年的學術研究未曾間斷，而犯罪問題的防治更是不能中斷，這次有21篇論文發表，回顧過去20多年來，在此發表過的國內外學者論文超過500篇以上，相信對國家社會防治工作是貢獻良多。
中正犯防系指出，2天研討會邀國內外學者為當前各種犯罪及矯正實務問題提供最新研究趨勢與因應對策，促進犯罪防治學術研究發展，激發專精學者與實務菁英進行各項問題研究，累積研究成果供政府機構與民間相關機構與單位參考，提升台灣整體防治犯罪與監所改革之能量。
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