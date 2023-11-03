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驚人經歷曝光！女檢察官「讓死人復活」 曾偵辦高雄夫妻命案

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駐巴西外交官墜樓案 北檢今二度傳喚馮光中出庭

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

巴西聖保羅辦事處組長王之化今年3月墜樓身亡，家屬質疑死因不單純，4月赴台北地檢署控告王的上司、辦事處長馮光中；台北地檢署10月23日依貪汙、妨害名譽及妨害公務等罪嫌，首度傳喚馮光中，訊後以10萬元交保。檢察官今天上午二度傳喚馮光中應訊。

今天上午，檢察官二度傳喚馮光中出庭，馮與律師到庭應訊，庭訊結束後，馮光中僅表示「偵查還是沒有辦法多講，謝謝大家」，便搭上計程車離開北檢。

全案源於，今年3月10日，王之化從巴西聖保羅位於16樓的住處墜樓身亡，遺孀俞惠敏指控，丈夫生前疑受職場霸凌，遭要求核銷不明款項。北市議員應曉薇曾爆料，馮光中曾與遭巴西政府勒令停業的公司簽約修繕辦事處，經費高達美金四十萬，合約無公證及翻譯。

外交部當時回應，該筆修繕費王之化到任前就已核銷。4月11日，俞惠敏與立委王鴻薇、北應曉薇舉行記者會，指控馮光中涉職場霸凌。同月18日，立委參選人羅智強、應曉薇陪同王之化家屬，赴北檢提告馮光中涉嫌加重誹謗等罪。

俞惠敏懷疑，王之化的死與修繕費用有關，她在公開信中指出，3月至巴西聖保羅處理後事，馮光中曾請她至辦公室，說王之化貪汙巴西幣1萬多元。家屬指出，王之化曾錄音表示「我沒有拿任何公家的一毛錢」，認為王是受到汙衊才錄音自清。

外交部於4月23日派出7人調查團至巴西聖保羅進行調查，包括政風、人事、主計與秘書單位成員，再加上地域的主管機關外交部拉美司；調查報告事後直接提供檢調單位，未對外說明。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

王之化 巴西 外交部

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