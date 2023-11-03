無良密醫誆騙癌友注射不明針劑 法官重判7年沒收2千萬

葉姓婦人罹肺腺癌年前遭注射不明針劑後送醫不治，台南檢警追出某生技公司涉以未經許可的幹細胞療法，由楊姓密醫等人為葉婦等7人治療，2年內詐取約2584萬元，楊男認罪，高女等6人辯稱他們也是被騙，法官依詐欺取財等罪判楊男等7人7年至1年6月不等徒刑，沒收犯罪所得。

檢警調查，葉婦丈夫及兒子提告，指母親遭楊男等人注射不明針劑後，緊急送醫急救仍不治，檢警蒐證，發現楊男向葉婦家屬收取1次治療高達178萬，1次收取3期治療費用高達534萬。

楊男僅就讀波蘭波茲南大學學士後醫學系，曾在國內醫院擔任實習醫師，但未經醫師考試，並非合格執業醫師。但他成立一生技公司，與台北榮總新竹分院護理師陳女、徐女，透過台灣免疫細胞應用協會高姓女總監及黃姓顧問，自2019年6月起至2021年6月7日止，認識罹患肺腺癌等疾病的葉婦等7人。

楊男等人自稱擁有Nature Killer Cell （簡稱NK療法），從人體周邊血液抽離出NK，運用細胞激素培養及活化NK達到相當數量後，再用注射方式回輸人體，以及WT-1（癌症疫苗）、Mesenchymal Stem Cell（MSC，間質幹細胞）、MSCGF（間質幹細胞生長因子）、Exosome（簡稱EXO，外泌體）等5種治療技術。

同時，謊稱在日本跟隨醫學博士傳授NK療程經歷，療法可以使腫瘤變小至消失等詐術，提高病患接受療程意願，同時自網路上下載並套印出現「衛生福利部印」字樣同意書，增加醫療行為的可信度。

然而，楊男等人均未曾前往日本實驗室或醫學博士等人接洽，且回輸或注射在病患身上的NK、WT-1全是透過鄭男與大陸籍人士聯繫，自稱來自日本實驗室，而MSC針劑來自大陸北京，MSCGF、EXO來自台灣某醫學生物科技公司。據調查，2年內至少向被害人詐取總金額達2584萬多元。

檢警也發現陳女、徐女於2020年2月至6月間，在服務的北榮新竹分院內，涉竊取塑膠空針頭及酒精棉片等物，提供給楊男非法治療病人注射針劑等醫療耗材使用。

台南地院審理時，楊男對於檢察官起訴犯罪事實全部認罪，陳女、徐女僅對竊盜認罪外，但對共同詐欺取財部分，均否認犯行。

高女等人也否認犯行，她辯稱，她是被騙的，她秉持著相信醫師，WT-1疫苗也是跟她說來自日本，NK也是，但是她真的不知道後面還有其他的人。