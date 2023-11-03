桃園孕婦深夜突臨盆 小姑急求警方協助開道
「警察先生，拜託拜託，我大嫂要生了！」家住桃市桃園區的1名孕婦今天凌晨近4點，發現羊水破了即將臨盆，簡姓小姑急忙駕車要送大嫂到中壢區婦產科，半途在南門市場看見桃市警桃園分局武陵派出所員警在路口執行酒駕勤務，小姑急煞停車求助，最後在警車開導護送下，將半小時車程瞬間縮短成10分鐘，讓孕婦及時到院順產。
桃園分局表示，武陵派出所巡佐林家鋐及警員鄭偉廷，今天凌晨3點50分在桃園區三民路三段與中華路口執行預防酒駕勤務時，一輛深色休旅車突然煞停，簡姓女駕駛匆忙下車向員警表示，懷孕的大嫂要生了，她們必須趕到中壢的婦產醫院，由於路程遙遠擔心發生事故，希望請員警護送才安心。
警方立即啟動警報器，在兼顧行車安全的狀況下，迅速趕到中壢的醫院，原先9.5公里的距離得花費30分鐘車程，但是在10分鐘內即安全抵達，讓孕婦順利進入醫院生產，讓孕婦家屬對警方的協助相當感謝。
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