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又抓包！高雄小英之友會李姓組長助郭台銘買連署書 收押禁見

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

僅隔一周，高雄地檢署再查獲民進黨高雄小英之友會李姓組長，因涉嫌替郭台銘連署書，昨晚遭檢方向法院聲請羈押禁見獲准，此外，檢方發現他手機裡竟有上百筆身分證號個資，疑有3人獲取400元參與連署，對此，檢方正擴大調查中。

10月27日，雄檢展開大動作搜索轄內六處涉嫌不法連署的位置，當時帶回19人中，7名被告包含民進黨高雄黨部執委曾睿涵，引起各界譁然，因曾女還是高雄小英志工協會的總團長，以及高市府顧問；遭約談隔天，她被裁定30萬元交保，當晚市府顧問一直遭解除，並接受黨紀處分，隔天黨員身分遂遭開除。

據了解，小英之友會李姓組長，因涉嫌連署行賄，昨天雄檢指揮警調前往搜索兩處，扣得相關證物，並帶回李男以及4名證人到案說明。由於李男罪嫌重大，昨晚複訊後，檢方遂向法院聲請羈押禁見獲准。

鴻海創辦人郭台銘連署參選總統，雄檢昨天收押1名小英之友會李姓組長。(記者古和純／攝影)
鴻海創辦人郭台銘連署參選總統，雄檢昨天收押1名小英之友會李姓組長。(記者古和純／攝影)

民進黨 2024大選 2024總統選舉 郭台銘 連署書

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