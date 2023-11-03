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郭台銘連署行賄案士檢漏夜偵訊4被告 前議員落選人30萬交保

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘的連署站涉嫌連署行賄罪，士林地檢第三波搜索昨聲押張姓前里長獲准，漏夜偵訊蘇姓台北市前里長也是落選議員候選人在內的4名被告後，今晨令蘇、廖30萬元交保，吳、陳請回，持續偵辦中。

士檢昨深夜說明，台北市張姓前里長透過地方人脈，與不明共犯商議，以逾20萬元報酬達成1000份連署書，主要交付空白連署書給熟識親友，稱完成1張連署書可得250元對價，涉嫌連署行賄罪，檢方指揮台北市調查處、台北市刑警大隊約談涉案人，訊後聲押張姓前里長獲准，另拘提1人到案調查。

據悉，除張姓前里長外，檢方另約談4名被告，今晨令蘇、廖30萬元交保，吳、陳請回。其中，65歲蘇姓男子曾任北投區某里里長，在地深耕多年，去年以無黨籍身分競選台北市議員第一選區（北投、士林）落選；檢方上午表示，相關被告涉案情況等，詳細案情持續調查中。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

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