郭台銘連署行賄案士檢漏夜偵訊4被告 前議員落選人30萬交保

鴻海集團創辦人郭台銘的連署站涉嫌連署行賄罪，士林地檢第三波搜索昨聲押張姓前里長獲准，漏夜偵訊蘇姓台北市前里長也是落選議員候選人在內的4名被告後，今晨令蘇、廖30萬元交保，吳、陳請回，持續偵辦中。

士檢昨深夜說明，台北市張姓前里長透過地方人脈，與不明共犯商議，以逾20萬元報酬達成1000份連署書，主要交付空白連署書給熟識親友，稱完成1張連署書可得250元對價，涉嫌連署行賄罪，檢方指揮台北市調查處、台北市刑警大隊約談涉案人，訊後聲押張姓前里長獲准，另拘提1人到案調查。