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不滿分手...兩度硬上拿菜刀狂割頭髮 恐怖男還說：買假髮給妳戴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中符姓男子不滿女友分手，朝她痛毆、兩度硬上還抓狂持菜刀猛割她頭髮，女子被打到鼻青臉腫，控訴符男暴怒後又求她原諒，亂割髮發洩後情緒又轉折並稱「要買假髮給她戴」；法院認為，符男的暴行為社會道德、法理所不容，一、二審都依強制性交罪判他4年6月，仍可上訴。

檢警調查，符男2022年1月12日因前女友回2人之前同居處拿東西，他要求看手機訊息遭拒，竟強押女子上床性侵，對方要開門離去又被拉回房內，符甚至持菜刀割畫女子頭髮，還出拳痛毆臉部，並二度硬上得逞，女子最終趁著符睡著時奪門而出求救。

台中地院一審時，符坦承2人發生性行為但否認強制性交，辯稱是雙方合意；但女子證稱，拒絕給符看手機訊息他就情緒大變，把她手機丟下樓後又哀求「老婆原諒我」，隨後就被壓上床性侵，後來拿菜刀狂割她頭髮，自己越尖叫符就越憤怒並出拳捶她臉。

女子還說，二度遭性侵後符男情緒又轉變，還說要養她，還稱「割掉的頭髮會買假髮給她戴」，後來見符自稱喝毒品咖啡包且睡著後才逃離。

一審認為，女子在警詢、偵查及審理中，就被符男痛毆、性侵及菜刀割頭髮等情節均具體描述，錢後大致相符，予以採信，附近住戶也說當天有聽到男女吵架聲，另根據女子到超商求救的監視器，也可看出她頭髮凌亂、臉部及眼眶都呈深色傷痕，並有醫院驗傷可佐。

其家人也說，開門見女子鼻青臉腫、頭髮被割得亂七八糟，且表情驚恐呆滯，對方就說遭符男痛毆割髮。

一審認為符男既已和女子分手，卻對她暴力毆打、硬上，侵害女子性自主權、戕害身心，實為社會道德、法理所不容，且符犯後否認未見悔意，依強制性交罪判他4年6月。

符男不服上訴仍否認犯行，台中高分院二審認為，一審已經就符男犯罪事實詳查，所處刑度符合比例原則，認為符上訴無理由判處駁回。

符男朝女友兩度硬上，還持菜刀狂割她頭髮，法院依強制性交罪判他4年6月。示意圖／ingimage
符男朝女友兩度硬上，還持菜刀狂割她頭髮，法院依強制性交罪判他4年6月。示意圖／ingimage

頭髮 性侵 分手

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