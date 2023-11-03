批旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」挨告 前立委沈富雄今獲判無罪

前立委沈富雄於政論節目批筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」、「沒有廉恥」、「厚臉皮」，被陳時奮自訴公然侮辱罪嫌，台北地方法院今判沈富雄無罪，可上訴。

沈富雄今年6月在電視政論節目，與立委高嘉瑜討論性騷擾黑數，被陳時奮在臉書發文批評說謊、抹黑民進黨等；沈富雄再於節目上批評陳時奮，「知識分子敗類，腦筋只有深綠意識形態」、「他就是恨高嘉瑜」、「唯一說謊就是沒有廉恥、厚臉皮的學者翁達瑞」。

陳時奮不滿自訴沈富雄涉犯公然侮辱，認為沈的言論已非合理評論而是謾罵；陳的委任律師開庭指出，沈常上節目應就事論事，且陳的聲量不及沈，希望法院查明誰在虛構事實、散布假訊息。