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批旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」挨告 前立委沈富雄今獲判無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前立委沈富雄於政論節目批筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」、「沒有廉恥」、「厚臉皮」，被陳時奮自訴公然侮辱罪嫌，台北地方法院今判沈富雄無罪，可上訴。

沈富雄今年6月在電視政論節目，與立委高嘉瑜討論性騷擾黑數，被陳時奮在臉書發文批評說謊、抹黑民進黨等；沈富雄再於節目上批評陳時奮，「知識分子敗類，腦筋只有深綠意識形態」、「他就是恨高嘉瑜」、「唯一說謊就是沒有廉恥、厚臉皮的學者翁達瑞」。

陳時奮不滿自訴沈富雄涉犯公然侮辱，認為沈的言論已非合理評論而是謾罵；陳的委任律師開庭指出，沈常上節目應就事論事，且陳的聲量不及沈，希望法院查明誰在虛構事實、散布假訊息。

沈富雄開庭時曾說，他向來謹言慎行，且他和陳素昧平生，陳目的是打擊高嘉瑜，認為高嘉瑜不配被提名連任立委，卻把他一起拖下水；再者，陳時奮沒有在政論節目現場，文章都是憑自己想像，認為對方提告浪費司法資源。

前立委沈富雄。圖／聯合報系資料照片
前立委沈富雄。圖／聯合報系資料照片
筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮。圖／聯合報系資料照片
筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮。圖／聯合報系資料照片

沈富雄 陳時奮 高嘉瑜 翁達瑞 公然侮辱

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