槍擊要犯選總統也爆連署不法 每份200元當街現金買連署書遭查辦

年輕時曾被列名十大槍擊要犯的藍信祺，日前與共和黨主席、333政黨團結聯盟主席周克琦搭檔參選下屆總統大選，也學鴻海集團創辦人郭台銘搞連署，竟在人來人往的台北市鬧區街頭，公然以每份200元收購連署書。台北地檢署獲報後，指揮調查局搜索、約談藍、周等5人及10餘名證人，訊後依涉犯正副總統選罷法，將涉嫌重大的周男聲押禁見，其餘周姓、蔡姓、傅姓被告各以2萬元交保及限制住居，藍男則請回。

藍信祺早年因犯下台北市虎山雙屍命案，被名列十大槍擊要犯，又來又因主張以武力解放台灣，被以涉犯內亂罪等被關押10餘年，出獄後轉而從商。他曾多次宣布要選總統，2015年，藍男首次宣稱要選總統，後來因連署失敗未成；2019年參選時，他高掛「殺蔡英文」布條遭送辦，後來仍因連署失敗未能參選；今年則與周克琦搭檔正副總統參選

周克琦去年底九合一大選期間，涉嫌以餐會或發走路工，替特定政黨推出的台北市候選人及市議員候選人助選拉票而涉犯選罷法遭查辦，最後檢方不起訴確定。