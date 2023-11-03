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他與小女友在家滾床單2次判4月 不服上訴獲緩刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

莊姓男子去年間於網路認識15歲國二女學生，2人進而交往，卻趁家中沒大人時，分別與小女友桃園市的自家及小女友家，偷嘗禁果2次，遭小女友父親提告，經桃園地檢署依妨害性自主罪起訴。桃園地院法官進行簡易判決，依對於14歲以上未滿16歲女子性交2罪，各處徒刑3月，應執行徒刑4月；莊男不服上訴，桃園地院合議庭將上訴駁回，但獲緩刑2年。

莊男上訴表示，他與國二女學生原本是男女朋友關係，他認為雙方發生關係時，並未違反小女友的意願，就應該沒有觸法才對，且他於檢察官開偵查庭時，以及法官進行簡易判決審理時，都有坦承與小女友分別在自己家及小女友家發生2次性關係，事後也與小女友及其家長和解與賠償，希望能請從輕量刑，並給予緩刑。

合議庭認為，原審審酌莊姓被告明知小女友是未滿16歲少女，對於性智識及性自主能力均未成熟，仍與她發生2次關係，對少女身心健康與人格發展造成不良影響，念在他犯後承認犯行，也於檢方偵查過程中與被害少女及其家長和解、給付和解金，並獲原諒，依他所犯為對於14歲以上未滿16歲女子性交共2罪，是法定範圍內量刑未濫用量刑權限，並無判決不當，認為上訴無理由，應予以駁回。

合議庭考量，莊姓被告沒有前科，因一時失慮觸法，犯後坦承犯行，且已和解並賠償損害，少女及家長簽署和解書皆同意給予被告緩刑，認為被告經此偵審程序進行及罪刑宣告的教訓後，當知警惕，相信無再犯之虞，認對被告宣告應執行徒刑4月刑期，以暫不執行為適當，本案不得上訴。

桃園莊姓男子和15歲小女友，趁家裡沒大人，分別在自家與小女友家愛愛2次，簡易判決應執行徒刑4月，莊男不服上訴，合議庭法官駁回上訴，但讓他獲得2年緩刑。記者陳恩惠／攝影
桃園莊姓男子和15歲小女友，趁家裡沒大人，分別在自家與小女友家愛愛2次，簡易判決應執行徒刑4月，莊男不服上訴，合議庭法官駁回上訴，但讓他獲得2年緩刑。記者陳恩惠／攝影

女友 桃園 網路

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