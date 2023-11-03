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少將被控指示詐領績效獎金一審無罪檢上訴 朱建群：起訴不實

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

原任軍備局生產製造中心202廠廠長的少將朱建群，被控指示軍、士官王允成和林啟勝浮報績效並詐領獎金，遭新北地檢署依貪汙治罪條例等罪起訴，一審認為朱不知底下軍士官藉浮報績效領獎金，判朱無罪。檢方上訴，台灣高等法院2日行準備程序，朱指檢方的起訴與事實不符，請求維持無罪判決。

王允成（2018年7月14日退伍）和林啟勝（2021年5月10日退伍）一審被依現役軍人共同犯行使公務員登載不實公文書罪各處1年徒刑，緩刑2年。

檢方起訴朱建群等4人，指依「國軍生產及服務作業基金」規定，年度決算有賸餘就可獲得營運績效獎金。2015年朱建群因202廠預估賸餘不如預期，指示上校工務長王允成調高賸餘目標，王便要求士官長林啟勝將向民間企業購買、成本較低的軍火用品成本，計入202廠自身生產、成本較高的軍用品成本價上，藉此營造較高賸餘的假象，使202廠當月詐領近3千萬餘元獎金。

新北地方法院審理時，發現朱建群僅指示王想辦法增加賸餘，並未詢問對方具體做法，顯見朱建群對於王、林的不法行為不知情，未觸犯使公務員登載不實公文書罪，另名主計室帥姓主任（2016年12月1日上校退伍）僅受命完成調高賸餘作法，不知實際情況，也無罪。

新北地院認為朱建群等4人追求最佳盈餘為目標的作為，符合202廠性質上處於營業基金，依企業化經營提升營運績效、追求最佳盈餘的目標，難以認定4人有貪汙意圖，諭知4人貪汙部分無罪。一審考量王、林雖涉嫌造假帳、浮報賸餘，但動機是為執行長官交辦降低成本、增加賸餘的任務，一時失慮才觸法，犯後兩人均坦承犯行、深感悔悟，因此給予緩刑。

檢方上訴，高院2日續行準備程序，朱建群認為檢方的起訴事實是錯的。律師團辯稱，2016年1月21日才召開生產整備會暨第1次生產製造會，檢方上訴建構的前提事實有誤，而2015年第10次生產製造會議是由王允成主持，簽到冊上也無朱的簽名，可見檢方有誤解。

因檢方聲請調查若干證據，法官諭知本件候核辦。

時任國防部軍備局生產製造中心第202廠廠長的朱建群。圖／聯合報系資料照
時任國防部軍備局生產製造中心第202廠廠長的朱建群。圖／聯合報系資料照

績效 貪汙

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