撞見「女友被睡了」高雄男失控雙刀劈砍情敵 二審改判

高雄呂姓男子前年11月在黃姓前女友租屋處，發現她身旁竟睡著不認識的宋姓男子，橫生醋意下，呂找來兩把水果刀，情緒失控朝睡夢中宋男劈砍，宋驚醒與呂拉扯扭打後，滿身是傷衝出屋外就醫，縫合逾100針；呂一審被判刑3年6月，二審因他痛悔並尋求宋原諒，改判刑2年10月。

「你老婆被睡了，會不會想砍他」呂男偵訊時仍情緒激動反問檢察官，他自認雖與黃女感情不睦多有口角，但犯行當下尚未與黃女分手，當晚撞見黃女情變，竟與素不相識的宋男同床共眠，才會醋罈子打翻，一時喪失理智衝下樓拿刀就砍。

當時熟睡的黃女、宋男，被呂男行為嚇到驚醒，所幸，宋男趁隙逃出，雖全身多處被水果刀劃傷，就醫後仍幸運撿回一命。

宋供稱，呂當時對他行凶揮砍，並非穿刺式攻擊，在他逃離屋外後，並未繼續追擊。由於，宋男當時傷勢嚴重，床單地板殘留大量血跡，但傷口集中四肢並非致命要害，屬撕裂傷及擦傷，高雄地院合議庭審酌，呂行徑雖兇殘，但應無殺人犯意，因此，依傷害罪判他3年6月徒刑。

不過，對於一審判決，呂男認為量刑過重，上訴二審。在高雄高分院審理期間，呂有意以50萬與宋和解，遭到拒絕，宋認為，一審量刑適當，由法官依法判決。