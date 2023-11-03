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家暴法修法／未同居家暴 現行犯可當場抓

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

立法院社福及衛環委員會、司法法制委員會昨聯席審議家暴法修正案。記者林琮恩／攝影
立法院社福及衛環委員會、司法法制委員會昨聯席審議家暴法修正案。記者林琮恩／攝影
二○二一年立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴，引發社會關注。立法院社福及衛環委員會與司法法制委員會聯席會議昨完成「家暴法」修法審議，將納入未同居親密關係暴力被害人的保護措施，往後未同居家暴案件，可透過刑事聲請預防性羈押，現行犯可當場逮捕，並決議修正草案不經黨團協商，直接交由院會審議。

立委吳玉琴表示，此次家暴修法重點，除納入未同居親密關係暴力被害人的保護措施外，也在法規適用對象中，將同性姻親關係間發生的家暴案納入保護。同時將數位性暴力入法管理，並納入保護令，未來保護令核發後，主管機關可禁止加害人散布性影像，必要時得要求刪除。

立委蘇巧慧提議，學界研究指出，家暴加害人再犯比率高，應參照國外「克萊爾法案」，讓民眾有權申請調查準伴侶是否曾有「家暴史」紀錄，建構家暴紀錄資訊揭露與知情權機制，聯席會議將此作成附帶決議，要求衛福部應進行小規模試辦。

至於保護令結束後，加害者可查詢被害人戶籍資料，繼續施暴或騷擾。衛福部原擬修正家暴法，包括家暴被判刑、依兒少法遭剝奪親權者，不得調閱被害人戶籍，但依個案認定行為人、直系血親知悉戶籍資料後，仍恐不利被害人的人身安全。

聯席會議昨決議，增列由地方社會局處主管機關評估認定後，可行文戶政機關註記，要求特定家庭成員不得調閱被害人戶籍資料。

另有立委提出，外籍看護工與雇主長時間相處，關係堪比家人，應納入保護對象。

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