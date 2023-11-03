議員郭再添 屏檢以反滲透法起訴

屏東縣無黨籍議員郭再添涉去年5月疫情期間，接受中國大陸廣東省相關機關資助，進口陸製「蓮花清瘟膠囊」40箱。圖／屏東地檢署提供 具台商背景的無黨籍屏縣議員郭再添去年5月間涉受滲透來源資助快篩試劑、藥品，昨遭屏東地檢署以違反反滲透法、公職人員選舉罷免法、藥事法及醫療器材管理法等罪起訴。郭再添喊冤，控檢方在他有意代表國民黨參選屏南地區立委後放消息，羅織罪名，給人政治打壓聯想，他清白參選，會在法院討回公道。

郭再添是國民黨員，曾連任兩屆議員，這次以無黨身分當選議員。郭說，1996年他到大陸經營普洱茶，2006年回台參選，上屆落選，包括本屆縣議員選舉用的都是自己的資金，卻成為接受陸資的被滲透者，「那是恥辱，無法接受叛國指控」。

起訴書指，郭去年5月疫情間涉接受廣東省相關台辦機關、人員資助，從大陸進口40箱陸製蓮花清瘟膠囊、2箱DEWEI快篩試劑，寄到競選服務處發給選民，郭妻還在臉書發文，指可到服務處領取「蓮花清瘟膠囊」。對方指示郭轉寄快篩試劑給台南池府王宮及在台陸生，快篩試劑則無償提供他，郭應允，並向大陸台辦人員要求多寄一點。

對檢方指控，郭再添喊冤，強調是大陸友人寄來請他轉交給在台陸生，自己未自行引進行賄選民。

檢方另起訴，包括郭和6人以脅迫妨害新園鄉鄉民陳姓代表候選人未遂、包圍候選人服務機關、妨害秩序及恐嚇。