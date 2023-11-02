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連署站涉賄選！坊間流傳：聽說誰誰誰被約談 士檢發動第三波行動

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

郭台銘連署站涉連署行為罪，全台各地都有民眾遭約談，近來坊間流傳問候語，和八卦話題是「聽說OOO被約談！」士林地檢署偵辦連署站案，今發動第三波行動，約談多名證人到案，尚待訊問中。

據悉，士林、北投轄區近日坊間流傳問候語是「聽說誰誰誰被約談！」這個民眾口中的人，包含議員服務處主任、地方知名人物等。

士林地檢署偵辦郭台銘連署站連署行為案，今天檢方再度出馬，展開第三波行動，約談多名證人到案說明，目前陸續訊問中。士檢對於相關案情尚待保留，尚待釐清證人證詞，用以鞏固案情。

檢方今年10月間，著手偵辦總統副總統選舉罷免法第87條「連署行賄罪」案，接獲調查人員情資，郭台銘連署站疑違法情資，懷疑有人花錢買個資衝連署數量，可能用錢購買連署書，或是贈送禮品等方式，例如「送米酒換連署」，用意在提高連署書數量。

士檢上月追查北投溫泉大亨陳仲明涉案，偵訊後三百萬元交保，昨天再被傳喚到案，由新北地院裁定羈押。

士檢第一波搜索，除了陳仲明，陳的沈姓女密友同樣遭羈押，江10萬元、尤5萬元、周3萬元、謝3萬元、溫1萬5千元交保。第二波行動，10月26日再度帶回2人，訊後諭令楊10萬元、羅30萬元交保。

全台地檢署大規模發動偵查，郭台銘連署涉不法案共17件，其中14件為收購連署書（1件為預備犯）、2件偽造連署書、1件違反選罷法，共收押17人。

士林地檢署追查郭台銘（圖）設置於雙北地區的連署站涉及不法，今執行第三波專案。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
士林地檢署追查郭台銘（圖）設置於雙北地區的連署站涉及不法，今執行第三波專案。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

郭台銘 連署書 2024總統選舉 2024選舉

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