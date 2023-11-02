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郭台銘連署書換衛生紙 麥寮農會總幹事和主管2人羈押
雲林縣麥寮鄉農會協助總統參選人郭台銘以每張連署書換取1箱衛生紙為代價，幫忙收集連署書，案經雲林地檢署指揮警調追查，查扣27箱衛生紙並帶回麥寮農會總幹事許浚杰等13名職員、選民偵訊，訊後，許等3人今天傍晚依違反總統副總統選罷法涉嫌重大為由聲押，許浚杰和鄭姓女主任被裁定羈押、許姓女職員8萬交保。
雲林地檢署昨天兵分多路展開搜索後，帶回13人漏夜偵訊，檢察官認為許浚杰及鄭姓、許姓、林姓等農會女職員，涉嫌共同要求農會的職員繳交總統副總統連署書，並以每繳回1張，即可換取每箱價值約900元的衛生紙1箱，以爭取更多連署書。
盡管農會人員否認用衛生紙換連署書，但有人承認只要交連署書就可獲贈衛生紙一箱，雲林地檢署訊後，今天下午將許浚杰、鄭姓、許姓女職員依違反總統副總統選舉罷免法，對連署人交付賄賂罪聲押，林姓女職員則無羈押必要，予以20萬元交保。
雲林地方法院今天傍晚開庭審理，裁定麥寮鄉農會總幹事許浚杰及鄭姓女主任羈押，許姓女職員8萬元交保。這也是總統大選以來雲林縣查獲的第一起賄選案。
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