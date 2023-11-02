快訊

國體大驚傳警匪追逐！駕駛「以為被通緝」飆車狂衝 學生尖叫險遭撞

比壓縮機還少見！飲料杯「1設計」日網讚天才 台人看傻：我們的日常

「台灣奇案」女星驚傳過世 郭美珠沉痛證實：無病痛了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭台銘連署書換衛生紙 麥寮農會總幹事和主管2人羈押

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣麥寮鄉農會協助總統參選人郭台銘以每張連署書換取1箱衛生紙為代價，幫忙收集連署書，案經雲林地檢署指揮警調追查，查扣27箱衛生紙並帶回麥寮農會總幹事許浚杰等13名職員、選民偵訊，訊後，許等3人今天傍晚依違反總統副總統選罷法涉嫌重大為由聲押，許浚杰和鄭姓女主任被裁定羈押、許姓女職員8萬交保。

雲林地檢署昨天兵分多路展開搜索後，帶回13人漏夜偵訊，檢察官認為許浚杰及鄭姓、許姓、林姓等農會女職員，涉嫌共同要求農會的職員繳交總統副總統連署書，並以每繳回1張，即可換取每箱價值約900元的衛生紙1箱，以爭取更多連署書。

盡管農會人員否認用衛生紙換連署書，但有人承認只要交連署書就可獲贈衛生紙一箱，雲林地檢署訊後，今天下午將許浚杰、鄭姓、許姓女職員依違反總統副總統選舉罷免法，對連署人交付賄賂罪聲押，林姓女職員則無羈押必要，予以20萬元交保。

雲林地方法院今天傍晚開庭審理，裁定麥寮鄉農會總幹事許浚杰及鄭姓女主任羈押，許姓女職員8萬元交保。這也是總統大選以來雲林縣查獲的第一起賄選案。

雲林地檢署在雲林查獲第一起疑以衛生紙換取連署書的賄選案，麥寮鄉農會職員被聲押。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署在雲林查獲第一起疑以衛生紙換取連署書的賄選案，麥寮鄉農會職員被聲押。記者蔡維斌／攝影
麥寮農會涉嫌以一張連署書換取一箱價值900元衛生紙為代價，收集連署書。記者蔡維斌／翻攝
麥寮農會涉嫌以一張連署書換取一箱價值900元衛生紙為代價，收集連署書。記者蔡維斌／翻攝
麥寮農會涉嫌以一張連署書換取一箱價值900元衛生紙為代價，收集連署書。記者蔡維斌／翻攝
麥寮農會涉嫌以一張連署書換取一箱價值900元衛生紙為代價，收集連署書。記者蔡維斌／翻攝

衛生紙 連署書 農會 郭台銘 2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

夢幻同框喬不停？侯柯郭同台8度換座位 郭辦爆：有人施壓撕掉原座位標籤

【重磅快評】郭台銘取得大選門票 下一步怎麼走？

郭台銘連署書換衛生紙 是農會自產的「阿農牌」衛生紙

指郭台銘午餐會「有特別煮素菜」 柯文哲揭談話內容：才不是談職位交換

相關新聞

持刀狠殺2人！「媽媽嘴命案」凶手近況曝 桃園女監典獄長：曾參加啦啦隊

民國102年2月發生震驚社會的八里雙屍命案，凶手謝依涵被判無期徒刑定讞，正在桃園女監服刑。典獄長林憲銘今天被問到謝依涵近...

郭台銘連署書換衛生紙 麥寮農會總幹事和主管2人羈押

雲林縣麥寮鄉農會協助總統參選人郭台銘以每張連署書換取1箱衛生紙為代價，幫忙收集連署書，案經雲林地檢署指揮警調追查，查扣2...

男男戀生變求復合不成 揮刀砍傷男友父子二人、殺人未遂起訴

莊姓男子與交往中曹姓男友感情生變，上月登門拜訪求復合不成，竟持預藏刀械欲自殘，曹男父子二人見狀上前阻止，反遭莊男揮刀砍傷...

討不到100元把老母推下樓 今開庭突說「我的模擬光碟錯了」

板橋周姓婦人去年3月墜樓身亡，黃姓兒子聲稱母親「尋短」，但他交代不清事發過程，新北地檢署抽絲剝繭，發現黃因討不到100元...

警檢調全力查緝2024選舉賭盤 警政署：檢舉獎金最高2000萬元

立法院內政委員會今天審查警政署預算，有立委要求警方要壓制總統選舉賭盤，警政署長黃明昭表示，刑事局昨天破獲選舉案件，查出疑...

影／安全帽沒扣被攔下！桃失聯移工坦承通緝被逮 女友崩潰痛哭

桃園一名越南籍女子昨傍晚騎車外出，因後座男友安全帽未扣緊遭攔下，但過程中女騎士不斷跳針要求警方查她就好，不讓後座出示證件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。