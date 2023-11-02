討不到100元把老母推下樓 今開庭突說「我的模擬光碟錯了」

板橋周姓婦人去年3月墜樓身亡，黃姓兒子聲稱母親「尋短」，但他交代不清事發過程，新北地檢署抽絲剝繭，發現黃因討不到100元買酒喝，與母親爭執後將她自4樓陽台推落馬路。一審依殺害直系血親尊親屬罪判黃無期徒刑，因羈押期13日屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，黃突然說「我的模擬光碟錯了」，但沒多做解釋。

據了解，黃姓男子（39歲）年少就走歪路，有多項前科，2007年曾在土城廣明街拿鐵鎚敲銀樓防盜玻璃，因敲不破落荒而逃，被見義勇為的路人壓制報警。黃出獄後工作不穩定，近年來更因找不到工作而在家「啃老」，並染上酗酒惡習，每天都要跟母親討100元吃飯、喝酒。

黃每次索錢時，都遭母親叨念，兩人經常爭吵。去年3月22日，黃開口討錢時又與母親齟齬，還推擠拉扯，黃抓住母親衣袖，再將面朝客廳的她轉向面朝馬路，壓住她的背、將人自陽台推落馬路。黃母落地後因胸腹腔內大量出血、血胸及多處骨折，送醫不治。

員警到場時，黃謊稱母親有自殺傾向，當天跨坐陽台欄杆欲跳樓，他上前勸阻，因母親雙手抓著陽台欄杆，身體已在陽台外，自己有腰傷無法施力將人拉回，才發生墜樓意外。案發公寓陽台上的欄杆及牆面，沒有任何攀爬的痕跡，死者也沒留遺書，引起檢警懷疑。

檢警翌日相驗遺體，黃對現場目擊情況和細節交代不清，在檢察官嚴詞追問下，黃才坦承因要不到100元，伸手到母親衣服口袋拿錢，兩人拉扯推擠，他盛怒下將母親從4樓陽台推下。

新北地院審理時，黃否認違反保護令、殺害直系血親尊親屬，並說只是想討100元買東西吃，母親以為他要買酒才爭吵，母親因重心不穩而跌落，他不是故意要推人。一審考量黃的犯罪情節等情狀，判他無期徒刑。

一審宣判後，黃認為判得太重、檢察官認為應處死刑，皆上訴。黃的律師主張台大醫院認定他未受精神疾病影響，萬芳醫院鑑定卻說有，因此聲請傳兩醫院作證。

高院今開延押訊問庭時，黃對於是否繼續羈押沒有意見，但仍表示「不是故意的」，並突然說「我的模擬光碟錯了」；高檢署公訴檢察官認為羈押事由仍存在，建請延押。

針對律師的聲請，法官表示將先詰問萬芳醫院鑑定醫師、心理師，再評議是否傳台大醫院鑑定人，至於是否續行羈押，同樣待合議庭評議。