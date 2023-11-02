影／安全帽沒扣被攔下！桃失聯移工坦承通緝被逮 女友崩潰痛哭

桃園一名越南籍女子昨傍晚騎車外出，因後座男友安全帽未扣緊遭攔下，但過程中女騎士不斷跳針要求警方查她就好，不讓後座出示證件，直到男友眼看實在瞞不過，坦承自己是失聯移工且遭通緝，讓女友當場痛哭失聲，全案依法解送歸案。

桃園警分局員警昨晚5點50分許外出巡邏時，行經正光路發現一輛雙載機車，後面乘客的安全帽沒有扣好，於是示意要求停車勸導。

車子一停下，女騎士及後載乘客神情非常緊張，經查驗女騎士為越南籍已歸化本國，但請男乘客出示證件時，女騎士卻不斷阻攔，激動跳針表示機車是自己騎的，和乘客無關，男子則一直想下車。

對此員警發覺有異提高警覺，前後包圍後請2人配合檢查，男子見實在隱瞞不了，以越南話和女友溝通後，最後向警方坦承自己是失聯移工，已被通報失聯1年，其女友當場痛哭失聲，希望員警通融。