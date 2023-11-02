投資6億美金AIT專利 老實男26年遭好友騙走2242萬

新竹鄭姓男子26年前假借熟識美國在台協會人士，欲進行6億美金規模的冷氣壓縮機專利投資案，力邀好友彭男一家投資，未料彭男20多年來陸續匯款2242萬給鄭男卻未見獲利，等到散盡家產才知受騙。新竹地院依詐欺罪判鄭男有期徒刑4年、犯罪所得2242萬沒收。

判決書指出，鄭男多次當面或透過電話、簡訊等方式，向彭男誆稱陳姓友人成立公司從事冷氣壓縮機開發，並擁有冷氣壓縮機開發專利，正透過美國公司引進建廠、生產，引進基金過程需要支付各項手續費及周轉金，若彭男願意投入資金，將來基金引進後會轉為股金，將依股配發紅利。

彭男信以為真，答應投資，20多年來陸續匯款30萬、50萬、100萬共數十次，總金額高達2242萬元。彭男控訴，鄭男當時說這是美國官方的案子，且有保密協定，基金是從美國聯儲局引進，總共有6億美金等。鄭男也常傳訊：「有進展AIT中完成中」、「已完成了下周準備發文撥款」等，但如今他經濟陷入困頓，卻仍未見任何分紅，才知道上當受騙。

鄭男則矢口否認詐欺，聲稱認識4位博士有冷氣壓縮機的專利，委託他幫忙找投資公司，他自己也有支出4億元給美方。鄭男律師也指出，彭男一家都有委託鄭男去美國簽約，陳姓友人也知情，且鄭男與公司簽的合約也在陳男辦公室，並無詐欺彭家人。