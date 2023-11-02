男台南露營跌斷腿獲賠32萬9千 不只露營區這些單位都有分

許姓男子前年2月間與家人前往台南左鎮某露營區露營，但因帳棚後方廁所、洗手台及淋浴間所在水泥平台積水濕滑，也未設置適當安全設施，他因地面濕滑而滑倒，致左腿臏骨撞及平台邊緣骨折，他向露營區、營運長、訂位平台及旅行社共求償492萬多元，法官判賠32萬9千多元。

許男主張，位在台南左鎮的露營區是該露營公司所經營、網路訂閱平台，同姓露營區營運長負責現場維護管理等事務。

他說，他與旅行社簽立旅遊契約，由旅行社安排至該露營區旅遊，而營運長本應注意露營區帳棚後方廁所、洗手台及淋浴間旁水泥平台會因積水而有濕滑情形，卻疏於保持地面乾燥而積水，也未設置適當防滑安全設備。他於2021年2月13日晚間11時許，右腿踩踏平台時，因地面濕滑而滑倒，致左側髕骨閉鎖性骨折傷害。

因此，他計算包括醫療費用、救護車費用、醫療用品及器材費用、就醫交通費、1個月看護費合計13萬多元；將來須支出醫療費用15萬元；精神慰撫金50萬元，向營運長、網路訂位平台、露營公司、旅行社求償78萬多元。

同時，他也依消保法向網路訂位平台、露營公司、旅行社求償，各給付1倍懲罰性違約金78萬多元，且同行配偶及次女，各向營運長、網路訂位平台、旅行社求償，各給付30萬元精神慰撫金。因此，他及家人共計求償492萬多元。

許姓營運長等人辯稱，許男穿著鞋底已磨平夾腳拖鞋，步行至水泥平台而不慎滑倒，也有過失責任。

法官認為，該平台設施為廁所、洗手台、淋浴間，依一般經驗，消費者通常是穿著拖鞋至該處使用盥洗衛生設備，且許男當時所穿著夾腳拖鞋鞋底仍有明顯防滑紋路，被告等就許男有過失，未能舉證，難以採信。

台南地院指出，許男得請求賠償金額為醫療費用、就醫交通費、看護費、未來手術看護費、精神慰撫金合計20萬9714元。另許姓營運長於刑事一審程序中已先行給付15萬元抵充民事損害賠償金額，許男得請求損害賠償金額為5萬9714元。