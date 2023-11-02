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替收容人帶錢嫌佣金20萬 移民署宜蘭3外聘保全涉貪遭起訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭地檢署依涉犯貪汙治罪條例收賄罪，起訴蔡男4人。本報資料照
宜蘭地檢署依涉犯貪汙治罪條例收賄罪，起訴蔡男4人。本報資料照
宜蘭蔡姓男子、何姓男子與林姓男子2021年到移民署宜蘭收容所擔任外聘保全，3人與蔡男妻子游女涉嫌非法替收容人帶入超過規定金額的現金，並在疫情期間違法辦理收容人交保，從中收取回扣，每人不法獲利20萬餘元，檢方日前偵結，依涉犯貪汙治罪條例起訴。

檢方調查，蔡、何、林3人是同一間公司員工，2021年7月簽訂契約成為宜蘭收容所外聘保安，工作包含巡邏、門禁、管理、安檢、站哨等等；3人就任保安後，接到一些收容人私下拜託，帶現金進入收容所。

移民署規定，收容人應存放1萬元到2萬元於代保管財物袋，確保能支付機票、罰鍰與醫療等費用，存放金額達標後，可以自行保留1000元，每30天才能提領；一些收容人沒錢繳納上述費用，且不想讓親友給的錢被收容所保管，加上想保留更多現金在所內福利社花用，向蔡男等人請求協助。

蔡男2020年底拿到1名泰籍人士申辦的華南銀行帳戶，與另外2人討論後，認為這個帳戶可以用於匯款提現不易被察覺，2021年11月又向不知情的女兒借用中信銀行帳戶。3人加上游女共同執行，請收容人親友匯款到上述帳戶，提現製造斷點，將錢帶進收容所後假借核對名牌，在名牌下方夾入千元鈔票交給收容人。

蔡男4人與收容人約定，每次替他們帶入3000元，收取1000元的佣金。從2021年底到今年3月間，4人共與352名收容人親友聯繫，不法獲利63萬4100元，平分後每人得到15萬8525元。

除此之外，2021年間新冠疫情導致國際航班減少，無法及時遣返收容人，收容所為了避免所內人數過多，規定符合條件的收容人待滿21天後，就可以3萬元交保，部分收容人為了更早交保，請求蔡男協助；蔡男等人用相同方式，請收容人親友匯款，收取8000元手續費違法辦理交保，不法獲利17萬6000元，平分後每人獲4萬4000元。

移民署今年4月接獲檢舉後主動調查，報請檢方偵辦，宜蘭地檢署指揮廉政署，今年7月到收容所帶走蔡男等人，日前偵結，依涉犯貪汙治罪條例收賄罪嫌起訴；4人坦承犯行，各自繳交所有不法所得20萬2525元，檢方請求依法減刑。

移民署宜蘭收容所外包保全蔡男等人涉嫌替收容人違法攜帶現金、辦理交保，收取佣金，每個人不法所得約20萬餘元。本報資料照
移民署宜蘭收容所外包保全蔡男等人涉嫌替收容人違法攜帶現金、辦理交保，收取佣金，每個人不法所得約20萬餘元。本報資料照

移民署 宜蘭

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