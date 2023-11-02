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痛毆重踩妻逾50次、指侵偷錄私處 狠夫當街殺妻仍判無期

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄高分院外觀。記者古和純／攝影
高雄高分院外觀。記者古和純／攝影
屏東曾姓男子2年前，某晚與妻子赴友人租屋處飲酒後，隔日凌晨兩人先後返家，曾先返家後等不到妻子，折返找她途中雙方爆發衝突；曾男不僅痛毆重踩妻頭臉至少50次，還在她陷入昏迷，當街涉嫌指侵竊錄私處，最終妻因傷重不治，曾男被依殺人罪被判無期徒刑，二審今早仍維持原判。

判決書指出，曾妻步行返家時與曾男發生衝突，曾男因妻子言詞刺激，惱羞成怒下，在10幾分鐘內，痛毆揮拳毆打她頭部，把人當沙包使，又掌摑用左腳重踹妻子頭、臉至少50次以上；當妻子被壓制在地時，曾男還繼續往死裡打，用右膝重壓後，身體躍起再重壓妻子，至少10次。

曾男見妻子因重傷害陷入昏迷失去意識，他並未向警消求救，竟然還把妻子的褲子拉至腳邊，上衣掀至脖子處，當街用左手指侵得逞，還用手機秘錄妻子裸露的身體、胸部等私密處畫面。

曾妻後經枋寮醫院搶救，但到院後已無生命跡象，經搶救後，仍在於上午4時41分許，因頭、胸、腹部多處瘀(鈍)傷併腹腔內大出血，續發低血容休克而不治死亡。

曾男審訊時辯稱，對妻子的惡行僅是傷害致死，甚至否認當街趁機指侵妻子，還說當時自己當時爛醉，辨識能力不佳，曾自稱曾與妻子前往超商，但警方並未發現兩人在超商有喝酒打鬥，事後才發現在案發地點有兩人毆打畫面，曾男這才坦承毆打妻子。

二審法院審酌，曾男上訴仍堅持否認犯罪，認為他上訴為無理由，仍維持原審刑度，全案仍可上訴。

超商 屏東 殺人

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