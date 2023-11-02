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影／「我要搶劫、不要報警！」 醉男持刀搶澎湖馬公郵局遭壓制
澎湖縣馬公市郵局今天上午10時38分許發生搶案，朱姓男子持刀走進郵局高喊「我要搶劫、不要報警、不然我要殺人」，郵局人員暗中報警，線上警網1分鐘火速趕抵，見朱男站在窗口櫃台前，醉言醉語，趁機將他壓制逮捕。
澎湖縣警局馬公分局指出，朱姓男子（44歲）今天上午10時38分許，持美工刀進入中華路的郵局後，高喊「我要搶劫、不要報警、不然我要殺人」，郵局人員暗中報警。
光明派出所獲報，現場警網火速於1分鐘內趕抵郵局，警方見朱男在郵局內醉言醉語，研判朱喝了酒，趁他不注意時，趨前將他壓制在地逮捕，並查扣朱手中的美工刀。
朱坦承因沒錢犯案，警詢後被依強盜未遂、恐嚇等罪移送澎湖地檢署偵辦。
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