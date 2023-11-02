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新北5區郭台銘官方連署站涉連署行賄 檢調昨查13件約談20人

聯合報／ 記者王長鼎曾伯愷／新北即時報導

新北市多處「郭台銘總統官方連署站」涉嫌以米酒、現金行賄連署，昨天新北地檢署指揮新北市調處、新北市警察局兵分多路搜索，帶回20人依法究辦。記者王長鼎／攝影
新北市多處「郭台銘總統官方連署站」涉嫌以米酒、現金行賄連署，昨天新北地檢署指揮新北市調處、新北市警察局兵分多路搜索，帶回20人依法究辦。記者王長鼎／攝影
新北市多處「郭台銘總統官方連署站」涉嫌以米酒、現金行賄連署，昨天新北地檢署指揮新北市調處、新北市警察局所屬分局兵分多路搜索，帶回涉案、證人等20人返回新北市調處偵辦。偵詢後依違反「總統副總統選舉罷免法」連署行賄罪嫌移送法辦。

據了解，新北市新莊、三重、樹林、林口、新店多處「郭台銘總統官方連署站」疑似有贈送米酒連署行賄，甚至有自發性提供現金行賄情況。新北地檢署昨天指揮新北市調查處、新北市警察局轄屬各分局，查獲新莊1件5人、三重1件1人、樹林2件3人、林口7件9人、新店2件2人，帶回新北市調處偵辦。

偵詢後依違反「總統副總統選舉罷免法」第87條第2項之規定，對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署，嫌移送法辦。

郭台銘 連署書

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