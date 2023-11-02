高雄偵查佐貪汙遭押 模範警察資格因違反「這點」將被註銷
高雄市新興警分局偵查隊李姓偵查佐因涉及協助擔任詐團首腦的高中同學查個資洩密、洗錢案，因涉嫌重大有勾串之虞，被法官依貪汙、洩漏個資等罪裁定收押；分局火速將李記兩大過免職，由於李男今年6月曾獲選高雄模範警察，市警局今天上午表示，由於李涉案遭收押，違反模範警察第7點，因品操遭記過處分，資格將被註銷。
市警局表示，模範警察的遴選要點，是由各分局先遴選人選，提報給市警局後，送警政署呈核；新興警分局今年提報李姓偵查佐參加模範警察遴選，係因李曾偵辦暴力討債重大治平專案，是主要案件的承辦人，經過內部甄選提報市警局。
市警局經提報機制，再依據功績、平常業務和辛勞度，呈送給督察室以及各科室相關人員評選和審核後報給警政署核定。
據了解，李姓偵查佐當時因資格符合模範警察，還曾一度由市警局往上呈報參選全國模範警察，但因功績不敵其他優績警察被「刷」下來，只當選高雄模範警察。
李姓偵查佐昨因勾結詐團首腦被搜索，被檢方認定涉嫌貪汙和洩密等罪，聲請羈押獲准，分局火速對李祭出兩大過免職處分，予以淘汰，並強調「知法犯法，已嚴重影響警譽。」
對於模範警察資格是否會因此被取消，市警局表示，「內政部警政署甄選表揚模範警察實施要點」第7點，當選模範警察後，因品操受記過以上處分或5年以內因工作且非連帶責任受記大過以上處分者，由其現職服務機關依權責辦理註銷其模範警察榮銜及資績加分，並陳報上級警察機關備查，新興分局已著手研擬辦理。
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