風城染黑？竹市警宣布偵破「三光幫」暴力討債、賭博等罪嫌

新竹市警察局10月中旬以來啟動同步掃黑、檢肅非法槍械併打擊詐欺專案行動，1周逮獲108人。記者郭政芬／翻攝 新竹市警察局今天宣布，10月中旬以來啟動同步掃黑、檢肅非法槍械併打擊詐欺專案行動，1周逮獲108人，近日更破獲「三光幫」王姓主嫌，王男活躍於新竹地區，暗地經營職業賭場及地下樂透，以暴力手段討取債務，查扣鎮暴槍鋁製、塑膠子彈、帳冊和賭資等，全案依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財及賭博等罪嫌送辦。

網路日前流傳，民進黨立院黨團總召柯建銘和民進黨立委參選人林志潔到一場餐會拜票，只見背景布幕寫著「三光機構、三合會聯誼餐敘」，疑似是新竹「三光幫」活動，加上萬聖節遊行時，「新政治提款機」被8名「臉譜男」包圍，讓外界質疑「風城染黑」？

新竹市警察局指出，專案期間檢肅治平專案共計2件18人，其中包含「三光幫」王男等6人，「風飛沙幫」林男等11人，詐欺案機房、車手共計16件50人，總計查扣不法所得新台幣549萬餘元。針對幫派暴力討債、恐嚇取財、從事詐騙等據點掃蕩56處，計查獲涉嫌恐嚇取財、妨害秩序、非法槍砲案件嫌犯26人、各罪通緝犯14人，查扣改造子彈以及各類毒品323.6公克。

其中，檢肅治平案件的三光幫王姓主嫌，活躍於新竹地區，暗地經營職業賭場及地下樂透，以暴力手段討取債務。經刑事警察大隊及第一分局數月偵查鎖定王姓主嫌及相關共犯行蹤，報請臺灣新竹地方檢察署指揮偵辦。

專案期間持拘票及搜索票將涉案7名犯嫌拘捕到案並搜索查扣鎮暴槍鋁製、塑膠子彈、CO2鋼瓶、組織標誌貼紙1捲、賭博簽單、帳冊及賭資11萬5200元等相關證物，全案依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財及賭博等罪嫌送辦。