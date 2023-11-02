郭台銘連署書每張換1箱衛生紙 麥寮農會總幹事被聲押

雲林地檢署最近接獲情資指麥寮鄉農會協助總統參選人郭台銘進行連署，並疑以每張連署書換取一箱衛生紙的代價，幫忙取得連署書，案經檢調追查後，昨天雲林縣麥寮鄉農會等10處執行搜索，並帶回麥寮農會總幹事許浚杰等13名職員進行查證，訊後，許等3人今天依違反選罷法涉嫌重大為由向雲林地方法院聲請羈押，林姓女職員20萬元交保。

雲林地檢署檢察官段可芳昨天指揮雲林縣調查站、台西分局、雲林縣警局刑警大隊、移民署雲林專勤隊，持搜索票兵分多路，前往雲林縣麥寮鄉農會等10處執行搜索，並帶回農會總幹事許浚杰等13人進行查證。

經檢察官段可芳、莊珂惠及羅昀渝漏夜對13人隔離訊問後，認為許浚杰、鄭姓、許姓、林姓等3名農會女職員，涉嫌共同要求農會的職員繳交總統副總統連署書，並以每繳回1張，即可換取每箱價值約900元的衛生紙，以爭取更多連署書。

農會人員偵訊時有人否認用衛生紙換連署書，但有人承認只要交連署書就可獲贈衛生紙，雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，許姓等人涉嫌違反總統副總統選舉罷免法，對連署人交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，其中許浚杰、鄭姓、許姓女職員，有羈押原因及必要性，今天上午由檢察官向雲林地方法院聲請羈押；林姓女職員則無羈押必要，予以20萬元交保。