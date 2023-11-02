小三幸福快樂還產女！憂鬱下堂妻竟得獨養2疾患子女 獲賠100萬
蕭姓女子勾搭陳姓有婦之夫，甚至將臉書大頭照換成和陳的「臉貼臉」親暱照，感情狀態顯示「穩定交往中」。陳妻輾轉得知丈夫外遇，憂鬱症加劇，提告求償100萬元。新北地方法院原判蕭女賠償25萬元，台灣高等法院發現陳妻不僅憂鬱症嚴重，還得獨力扶養罹患輕度身心障礙的女兒和自閉症的兒子，改判蕭女如數照賠確定。
陳姓夫妻2011年10月6日婚，育有一雙子女，事件發生後已於去年6月6日離婚。陳姓男子旋即於同年9月21日和蕭姓小三結婚，並在次月21日下女嬰。
林姓婦人指控，2021年月間發現陳姓前夫的手機裡有暱稱「李楓鈴」的女子貼文截圖，這才知道丈夫和其他女性多次到蘆洲、台中等地旅遊，甚至女方還把臉書的大頭貼換成和陳姓前夫的「臉貼臉、情侶裝」合照。去年5月24日，蕭女的姊夫傳訊息問林婦是否知道陳與蕭女的關係？林婦這才發現小三的家人早就知道她丈夫出軌。
因家庭破碎，林婦身心受創，憂鬱症更形嚴重，她提損害賠償訴訟，向蕭女求償100萬元。新北地院雖認定林婦的配偶權遭侵犯，也知道她沒工作，但僅判蕭女賠償25萬元，並認為超出這範圍「不應准許」。
林婦上訴，但高院在行言詞辯論時蕭女都未現身，也沒提出書狀辯駁，依民事訴訟法規定即視同自認。高院認為林婦主張配偶權遭侵害，以致精神感到痛苦而求償有據。
林婦自2019年11月起就因嚴重型憂鬱症而住院治療，現無工作，還要獨立扶養罹患輕度身心障礙女兒、有注意力缺失過動疾患及自閉症類群疾患的小兒子，但反觀蕭女不僅「母女身心俱屬健全」還經常出遊，又與陳姓男子產下1女。高院認為賠償金100萬元才適當，一審沒考慮到蕭女還生了女兒，才叫蕭女賠償25萬元實在過低，判蕭女得再賠償75萬元，不得上訴。
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