屏東議員郭再添涉陸資助快篩、藥品 檢起訴反滲透法等罪

屏東縣議員無黨籍郭再添去年5月疫情，涉接受大陸廣東省相關台辦機關、人員資助，從大陸進口陸製「蓮花清瘟膠囊」40箱、「DEWEI快篩試劑」兩箱到郭競選服務處並發放給選民，郭妻陸籍配偶在臉書發文可到服務處領取「蓮花清瘟膠囊」，貼出民眾領取照片；郭去年11月間與同選區鄉民代表候選人起爭執，竟涉聚眾包圍、出言恐嚇，屏東地檢署調查後，郭、郭妻等人涉反滲透法第4條、公職人員選罷法等罪嫌今提起公訴，並向法院求處從重量刑。對於遭檢方起訴，郭電話未接。

無黨籍郭再添是屏東縣第四選區（東港、新園、萬丹鄉）議員，擔任第17、18、20（現任）屆議員。檢方起訴指出，郭長期在大陸經營普洱茶生意，與大陸政商關係密切，郭妻為陸籍，屏東經營民宿。

檢方起訴指出，郭去年5月從大陸返台後參與議員選舉，郭妻在2021年12月底，在大陸地區廣東省佛山市某處，接受滲透來源大陸地區廣東省佛山市台辦潘主席委託，表示若郭回台，將資助大陸藥廠製造作為治療新冠肺炎蓮花清瘟膠囊，郭妻所應允，以此方式便利滲透來源聯絡並資助郭。

郭在去年5月間，接獲滲透來源陸方廣東省台辦單位等多人，微信聯繫表示可資助蓮花清瘟膠囊，同年6月另與廣東省南海區真實姓名年籍不詳台辦人員微信聯繫 ，對方表示無償提供大陸製造「DEWEI快篩試劑」，指示郭轉寄快篩試劑給台南池府王宮及數名在台陸生，其餘快篩試劑無償提供給郭使用，郭應允，向大陸地區台辦人員要求可多寄一點，大陸地區台辦員去年5到6月從大陸進口「蓮花清瘟膠囊」40箱及「DEWEI快篩試劑」2箱，寄到郭的服務處。

檢方調查，郭去年11月14日晚間9點，競選服務處與新園鄉代候選人陳男（已當選）爭執，竟與友人徒手毆打陳男，同日晚間9點半，郭又夥同至少5人等多人，在陳男的競選服務處出言恐嚇，員警到場，郭竟稱「我明天會跟副局長講啦，新園的所長管很寬」等語脅迫員警，涉違反選罷法、恐嚇等罪嫌。

檢方起訴，郭曾任且為現任議員，竟甘為滲透來源運用，疫情期間輸入禁藥與未經核准醫療器材，利用民眾亟欲治病心態，滿足個人競選利益，而使滲透來源得以遂行「統戰」台灣目的，對台灣民主秩序戕害甚鉅。又與同選區次級民意代表，不思相互尊重，理性溝通，僅因「擔心遭司法人員監聽」的莫名原因與陳起爭執，聚眾包圍暴力手段耀武揚威，再施脅迫抗拒員警依法執行職務，肇生國家、社會法益侵害甚為嚴重。郭事後否認，矯飾其詞，試圖推卸責任，犯後態度不佳，請依刑法第57條之規定，從重量刑，以昭炯戒。