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又見貪官！國土管理署南區分署長疑收賄 今聲押獲准

聯合報／ 記者古和純石秀華／高雄即時報導

信創工程公司業者陳登來涉嫌行賄營建署高官遭聲押。記者古和純／攝影
信創工程公司業者陳登來涉嫌行賄營建署高官遭聲押。記者古和純／攝影
台北地檢署今年8月查出，營建署道路工程組前組長張之明，透過生技公司業者張騰龍，收受南部工程公司老闆陳登來行賄7567萬，近日橋頭地檢署獲報國土管理署南區都市基礎工程分署長吳瑞安竟與張、陳二人來往甚密，多次接受招待飲宴，疑不法收賄，近日檢方向吳等3人搜索，法院裁定3人收押禁見。

檢方指出，廉政署南部地區調查組、法務部調查局高雄市調查處在7月12日及10月31日，搜索吳瑞安機關辦公室，並在上月27日至31日間分別傳訊吳瑞安、張騰龍及陳登來3人到案。

經調查，吳瑞安與立委鄭天財辦公室前執行長張騰龍為舊識，工程公司業者陳登來為獲得南區分署辦理工程標案，竟大膽從2020年至去年間，在高雄市某知名海產餐廳多次飲宴，並交付數百萬賄款及高價保健食品給吳瑞安，作為護航投標或履約的代價。

本案經檢察官嚴維德、李明昌、蔡婷潔、陳俐吟、郭郡欣、陳韻庭等漏夜偵訊，分析事證，認被告吳瑞安涉犯貪污治罪條例收受賄賂罪嫌；張騰龍與陳登來均涉犯貪汙治罪條例有交付賄賂罪嫌，向橋頭地院聲請羈押禁見3人獲准。

高雄市 收賄

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