南科工地人員拿打石機鑽尾毆死同事 冷血說「只敲一下就裝死」

示意圖／ingimage 許姓男子不滿陳姓工程行同事傳他和已婚女子交往，前年休假到南科台積電18廠工地找陳理論，拿打石機鑽尾毆打陳的頭部一下，導致陳顱內出血、腦腫脹，送醫急救3天後身亡，最高法院依傷害致死罪判刑8年定讞。

許和陳均受雇於工程行，在南科台積電18廠工地擔任作業員，許不滿陳傳述自己與已婚女子交往，2021年11月11日下午4時許，許休假時從家中持打石機鑽尾到工地找陳理論，並朝頭戴安全帽的陳左側頭部打一下，導致陳頭部外傷、顱內出血、嚴重腦腫脹等，經送醫急救後，同年11月14日仍不治。

許否認犯行，供稱因為陳在外面說他壞話，他只是要跟陳說一下，未料陳惱羞成怒，抓住他的衣領想打他，還要搶打石機鑽尾，可能是在搶的過程中不小心碰到陳的安全帽，當時陳也沒有怎樣，還慢慢走回去，他沒有看到陳倒下去。

其他工人作證指出，當時陳有說頭被打到，之後陳坐下來開始口吐泡沫，慢慢的沒有意識，許當時說「只敲一下，就在那邊裝死」、「打一下會死嗎」。

一審認為許毆擊的力道不輕，且陳的死亡與許的犯行有因果關係，考量許犯後未能完全坦承犯行的態度，許雖當庭向死者妻子和兒子道歉，但未能獲得諒解，也未賠償家屬等，依傷害致死罪判刑7年10月。

案件上訴，二審指出，許曾因傷害尊親屬案件被判刑，執行完畢後5年內再犯本案，應依法加重刑度，另許另有違反保護令、公共危險前科，素行不良，僅因陳傳述他與已婚女子交往，就拿打石機鑽尾毆擊對方頭部，使陳的妻兒蒙受終身無法彌補的傷痛。

二審認為許犯後未能坦承犯行，也沒有和家屬達成和解及諒解，態度不佳，難認有悔意，依傷害致死罪判刑8年；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。